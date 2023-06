Dans un dialogue de sourds à la Jamaïque, le pouvoir agite des postes ministériels, l’opposition réclame la tête de Ariel Henry

​

Dans un dialogue de sourds à la Jamaïque, le pouvoir offre des postes ministériels, l’opposition ne jure que par la tête de Ariel Henry pour le remplacer par un collège présidentiel.

La conférence inter-haïtienne à la Jamaïque a débouché sur une impasse. Les lignes n’ont pas vraiment bougé car les acteurs ont des positions diamétralement opposées qui ne vont pas toujours au profit du plus grand nombre et dans le sens des intérêts supérieurs de la nation. Certains étaient convaincus que ces discussions n’allaient pas aboutir mais au final ce que les deux camps ont mis sur la table semble avoir été discuté à maintes reprises dans le pays ces derniers mois.

Des partis politiques, des regroupements d’acteurs ayant signé un accord qui se réclament de l’opposition en face de l’actuel premier ministre, dans le document baptisé déclaration de Kingston, Jamaïque ont proposé la mise en place d’un “Collège Présidentiel, d’un Gouvernement d’unité nationale dirigé par un premier ministre.”

Ce gouvernement, selon cette déclaration, devra satisfaire aux priorités définies dans une feuille de route tenant lieu de termes de référence pour la transition. Il s’attèlera à respecter les prescriptions constitutionnelles concernant la participation des femmes et devra créer les conditions nécessaires pour inspirer confiance a la population. instaurer un climat de sécurité favorable à la reprise des activités économiques, aux reformes et à la tenue d’élections crédibles et inclusives.

La proposition de Collège Présidentiel partait un peu surréaliste et risque de devenir un tantinet inefficace compte tenu du fait qu’il s’agit d’une expérience inédite dans un pays qui devrait au lieu de créer des postes de haut dignitaires en supprimer certains dans un souci d’austérité. Ces positions démontrent également que la priorité, du point de vue des acteurs politiques, c’est avant tout la gouvernance, ensuite l’établissement d’un climat de sécurité et le mieux être de la population.

Du coté du pouvoir, on continue à agiter les postes ministériels au nez et à la barbe de l’opposition. Personne n’a l’intention de céder sa place. Ariel Henry et ses proches ne jurent que par les élections. L’un des fervents défenseurs des accords (11 septembre et 21 décembre), Me Andre Michel a fait savoir, non sans essayer de dépeindre l’opposition comme des intransigeants, que le PM Henry est prêt à donner des postes au gouvernement et au niveau du HCT.

“L’intransigeance de certains Compatriotes de l’opposition et leur volonté de s’accaparer de tous les pouvoirs pendant cette période intérimaire ont fait échouer le Sommet de Kingston,Jamaïque. La proposition du PM Ariel Henry de procéder à la Formation d’un Gouvernement inclusif d’Unité Nationale et d’augmenter la composition de l’HCT a été rejetée d’un revers de main par l’opposition qui a proposé un Collège présidentiel, un nouveau gouvernement et un autre PM”, a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Un replâtrage d’un gouvernement peut servir à insuffler un nouveau souffle dans l’action gouvernementale pour ajuster les réponses données à un problème spécifique dans un souci d’efficacité. Mais la finalité ne peut être en aucun cas de donner des postes, encore moins de les occuper comme une fin en soi. Pour l’instant, le font est figé. Les deux camps n’arrivent pas à se surpasser. La solution préconisée par l’un est l’exacte opposée de l’autre. Le pays s’enfonce dans l’abîme. Le quotidien des gens devient de plus en plus éreintant.

