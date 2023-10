​

​

Dans un premier vol charter, les États-Unis ont rapatrié environ 130 migrants vénézuéliens.

Le Département américain de la sécurité intérieure (DHS), avec le soutien de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) et de l’US Customs and Border Protection, ont facilité le mercredi 18 octobre, le rapatriement d’environ 130 migrants vénézuéliens à bord d’un Boeing 737. L’expulsion de ces ressortissants est parvenue grâce à un accord signé entre les deux pays permettant aux américains de reprendre les vols d’expulsions.

“Les non-citoyens, y compris les ressortissants vénézuéliens, qui n’ont pas de base légale pour rester aux États-Unis sont expulsés, conformément à la loi américaine. Conformément à la pratique habituelle, les États-Unis veillent à ce que tous les non-citoyens, y compris les ressortissants vénézuéliens qui n’ont pas de base légale pour rester aux États-Unis, soient correctement examinés pour des demandes de protection valable et un refus d’expulsion conformément à nos lois et aux obligations internationales des États-Unis”, a fait savoir le Département américain de la sécurité intérieure sur son site internet.

Le Boeing 737 qui transportait les ressortissants vénézuéliens, a atterri vers 4h30 de l’après-midi à l’aéroport international Simon-Bolivar de la capitale vénézuélienne. Tous les migrants étaient attachés aux pieds et aux mains et étaient tous des adultes (hommes et femmes).

“Ceux qui voyagent ici vont de ceux qui viennent d’entrer illégalement par nos frontières à ceux qui sont dans le pays depuis un certain temps et qui ont commis des actes criminels”, a dit à la presse Corey Price, directeur associé de l’ICE.

D’autres vols sont prévus pour les jours et les semaines à venir. Au cours de l’exercice 2022, les opérations d’application et de renvoi de l’ICE ont effectué 72 177 renvois dans plus de 150 pays à travers le monde. Entre mai 2023 et le 11 octobre 2023, le DHS a expulsé ou renvoyé plus de 300 000 non-citoyens, dont plus de 45 000 membres d’unités familiales, a indiqué le DHS.

A lire aussi :

Sommet Canada-Caricom: le BINUH prône un accord politique entre haïtiens pour l’organisation des élections