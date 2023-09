Dans une interview, Messi souligne le manque de reconnaissance du PSG après son titre de champion du monde

​

Lionel Messi revient sur le manque de reconnaissance du Paris Saint-Germain après son titre de champion du monde au Qatar.

Dans une interview accordée ce jeudi 21 septembre 2023 à la chaîne YouTube argentine Olga, Lionel Messi a discuté de sa nouvelle vie à Miami, son après-carrière et son passage au Paris Saint-Germain. Le septuple ballon d’or, dans ses interventions rapportées par plusieurs médias français dont Eurosport, est revenu sur le manque de reconnaissance du PSG qui ne lui a pas organisé une cérémonie digne d’un champion du monde comme ça avait été le cas pour ses autres coéquipiers argentins en club.

“A Paris, les choses ne se sont pas passées comme je l’espérais. Même si je n’étais pas bien, je me devais d’être champion du monde. Après, tout arrive pour une raison. J’étais bien avec (Kylian) Mbappé et tout le monde même si j’ai gagné avec le pays d’en face. Mais c’était, entre guillemets, de notre faute s’ils n’ont pas été champions du monde. J’ai été le seul joueur à ne pas être reconnu par mes 25 coéquipiers, mais ce n’est pas grave”, a déclaré le footballeur argentin.

Lionel Messi qui a vécu une saison difficile l’année dernière avec le PSG où il a été souvent sifflé par le public parisien, vit actuellement un très bon moment sous les couleurs de l’Inter Miami. L’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas manqué l’occasion pour souligner comment il est heureux pour le moment. “Il y a des gens qui me suivent depuis longtemps et qui me connaissent déjà. Tout le monde remarque quand je suis heureux sur le terrain et à l’heure actuelle, je suis heureux”, a-t-il lâché.

À 36 ans, Lionel Messi est l’un des favoris pour le prochain Ballon d’Or, une distinction qui sera décernée le 30 octobre prochain. Le joueur n’a pas trop pensé et estime avoir tout gagné durant sa carrière. “C’est une belle reconnaissance, mais j’ai eu la chance de tout gagner : Ligues des champions, championnats, Copa America, Coupe du monde. Ceux-là sont des titres importants. Les prix individuels viennent après.”

Le joueur a placé quelques mots concernant sa carrière qui arrive à sa fin. “Je suis heureux dans ce que je fais et veux continuer donc je n’y pense pas trop. J’ai la chance de faire un métier que j’adore donc j’en profite. Je ne sais pas par où commencer, j’aime tout ce qui touche au football, j’adore enseigner aux enfants, le métier de directeur sportif”, a-t-il dit.

Messi n’a pas non plus oublié son club de cœur le FC Barcelone qui l’a aidé à devenir ce grand joueur qu’il est aujourd’hui. “Je pense que je suis un bon père et j’essaie de transmettre à mes enfants les valeurs que le Barça m’a enseigné quand j’étais jeune. Je suis l’approche du club dans lequel j’ai grandi, le Barça. Les valeurs du Barça sont très importantes”, a-t-il raconté.

