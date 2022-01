Dany Laferri?re et Yanick Lahens : le r?cit postsismique comme lieu de construction d’une vie nue (Premi?re partie)

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par Jobnel Pierre

Le r?cit postsismique ha?tien est le lieu de construction d’une vie nue et d’une vie assign?e ? une n?cessit?. Cette vie nue est repr?sent?e sous la forme de vuln?rabilit? corporelle et de monde binaire dans Tout bouge autour de moi de Dany Laferri?re et dans Failles de Yanick Lahens. C’est cette forme de vie que la pr?sente ?tude se propose d’explorer en montrant que les r?cits testimoniaux de Laferri?re et de Lahens sont des mondes imaginaires possibles pour raconter la vie nue.

Le s?isme, survenu en Ha?ti en 2010, a ?t? repris par deux ?crivains de la litt?rature postmoderne ha?tienne : Dany Laferri?re et Yanick Lahens. Les deux ?crivains s’int?ressent ? l’?v?nement r?el (le s?isme) et ses cons?quences dans leur r?cit et finissent par proposer une vision apocalyptique du monde fond?e sur une <> (Vignoli, 2020). C’est cette forme d’?criture qu’ils offrent aux lecteurs dans deux r?cits testimoniaux posant le probl?me existentiel de la vie dans la catastrophe et dans la souffrance. Cette fa?on de voir, de mettre en sc?ne des personnages et d’?crire un r?cit de t?moignage sert de pr?texte pour raconter la vie nue expos?e ? la vuln?rabilit? et au double langage dans des discours organis?s sous la forme de s?miosph?re (Lotman, 1999). Chaque r?cit testimonial reconstruit les gestes, les paroles et les d?tails sur des pans de l’histoire nationale pour donner ? voir la construction s?miotique d’une <>.

Chez Laferri?re et Lahens, la forme de vie du pass? est une constante dominante bas?e sur l’exp?rience de la vuln?rabilit? corporelle et de la catastrophe au sens Agambien du terme (2016). Cette forme-de-vie est celle de la vie confront?e ? la mort, de la vie nue, c’est-?-dire d’une vie qui concerne l’exposition illimit?e des corps aux blessures int?rieures, au d?labrement de l’espace et ? la vuln?rabilit? comme objet politique (Agamben 2016 ; Ferrarese 2015). En suivant la pens?e d’Agamben, cette ?tude se propose d’analyser la vie nue comme forme de vie dans les deux r?cits testimoniaux ? l’?tude. Je pr?senterai d’abord le concept de vie nue en tant que sympt?me d’une violence historique du pouvoir politique ha?tien pour analyser ensuite le sens politique de la vie nue dans les deux r?cits et la mani?re.

Laferri?re et Lahens ou la construction d’une vie nue

Dans son r?cit Tout bouge autour de moi, Laferri?re raconte ce qu’il a v?cu en Ha?ti pendant le s?isme du 12 juillet 2010 d’o? il est sorti vivant. Il rapporte avoir ?t? ramen? quelques jours plus tard ? l’ambassade du Canada ? Delmas avant de prendre l’avion ? destination de Montr?al (Yesaya 2017; Beaudoin-Duquette 2020). Il est revenu sur l’?v?nement malheureux du s?isme apr?s son rapatriement ? Montr?al. Il relate qu’il ?tait ? l’h?tel Karibe en compagnie de ses amis ?crivains venus participer au Festival ?tonnants Voyageurs quand le s?isme est survenu et a caus? la mort de plusieurs milliers de personnes dans la r?gion m?tropolitaine de Port-au-Prince. Il explique ses d?placements de P?tion-Ville ? Delmas pour aller s’assurer de la s?curit? de sa famille. Des noms d’?crivains connus comme Trouillot, Batraville, Dalembert, Frank?tienne (mais aussi du c?l?bre g?ographe et professeur retrait? de l’universit? du Qu?bec ? Montr?al, Georges Anglade d?c?d? avec sa femme Mireille sous les d?combres) apparaissent dans son r?cit. Y sont ?galement relat?es des exp?riences qu’il avait faites avant de laisser son pays sous la dictature de Duvalier en 1976 : exp?riences parsem?es de d?tails historiques et politiques sur la nouvelle forme de vie de la soci?t? ha?tienne et sur le christianisme. Avec des chapitres brefs et incisifs, le r?cit de Laferri?re est construit <> ? la fois dans le temps et dans l’espace, comme si l’onde de choc du s?isme s’?tendait dans son ?criture.

Dans Failles, Yanick Lahens raconte ce qu’elle a v?cu pendant le s?isme dans de courts chapitres. Contrairement ? Laferri?re, Lahens est r?sidente de P?tion-Ville, o? elle vit et ?crit (Yesaya, 2017). Dans son r?cit, elle d?crit les ravages et l’horreur du s?isme en associant les dangers de la faille g?ologique aux failles sociale, ?conomique et politique qu’a connues Ha?ti depuis son ind?pendance en 1804 (Yesaya 2017). Lahens ?voque P?tion-Ville, Delmas, Port-au-Prince et d’autres r?gions du d?partement de l’Ouest o? s’?rigent sur les places publiques des camps de d?plac?s du s?isme comme lieu d’un ?tat d’exception. Le r?cit testimonial de Lahens se pr?sente sous la forme d’un reportage qu’elle a r?alis? avec les survivants du s?isme h?berg?s sous des tentes de fortune de la capitale ha?tienne. Elle souligne la g?n?rosit? de la communaut? internationale pour sa contribution ? Ha?ti d?s le d?but de la catastrophe, mais elle porte un regard critique sur l’?lite politique ha?tienne incapable de r?pondre aux besoins de la population.

Laferri?re et Lahens sont n?s tous deux la m?me ann?e, en 1953. L’un a v?cu ? Montr?al depuis son exil en 1976 ? la suite du d?c?s de son ami Gasner Raymond, assassin? l?chement ? Port-au-Prince sous le r?gime de Duvalier fils (Vignoli 2020). L’autre a grandi, ?tudi? et v?cu en France pendant de longues ann?es avant de retourner au pays natal pour enseigner la litt?rature ? l’?cole normale sup?rieure de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti. Les deux ont eu la possibilit? d’exercer le m?tier de journaliste culturel en Ha?ti avant de devenir des ?crivains importants de la fin du XXe si?cle et du d?but du XXIe si?cle. Dans leur r?cit, ils consacrent une grande place ? la forme de vie nue, comme lieu de vuln?rabilit? et de vie confront?e ? la mort. Avec <>. Alors, la vie nue, telle qu’Agamben la con?oit, revient au fil des pages des deux r?cits dans la repr?sentation des corps, des blessures int?rieures et autres, des morts et de la construction des camps sur les places publiques de Port-au-Prince et de ses environs. Le survivant du s?isme, abrit? apr?s la catastrophe sur une place publique de l’aire m?tropolitaine de Port-au-Prince durant plusieurs jours, y incarne le mod?le d’une vie nue. La vie nue constat?e dans les deux r?cits testimoniaux est donc cette vie s?par?e de sa forme (Ferrarese 2015 ; Marin 2011). C’est ce que Laferri?re et Lahens reconstruisent dans leur r?cit sur le s?isme de janvier 2010.

D’abord et avant, Laferri?re commence par d?crire les cons?quences n?fastes du s?isme et les d?g?ts qu’il a caus?s ainsi que la peur qu’il a su cr?er chez les gens avant de r?v?ler sa puissance destructrice sur toute une ville. La terre ha?tienne n’est plus ce qu’elle ?tait avant le s?isme selon son constat. Dans son r?cit, Laferri?re compare le s?isme ? un dynamiteur ayant re?u l’ordre de d?truire toute une ville :

<> (Laferri?re 2011: 11).

Or, Lahens fait un portrait tragique de sa ville. Ce portrait qu’elle a su brosser aide ? d?couvrir une ville post-apocalyptique : <> (Lahens : 62). Le s?isme vuln?rabilise les individus m?me dans la mort et les renvoie ? eux seuls.

L’exposition des corps abandonn?s au sol montre le c?t? d?vastateur et violent du s?isme. Chez Lahens ?mergent des destins individuels sous la figure de la victime gr?ce ? la mise en r?cit des corps bless?s. Lahens pose un regard ?clair? sur la destruction de la ville de Port-au-Prince. Elle personnifie cette ville en la rendant visible dans sa nudit?:

<> (Lahens 2017: 12-13)

Ce <> est l’une des failles de la soci?t? ha?tienne. Dans cette description riche et vivante, la m?taphore d’une sexualit? animale semble ?vidente. Port-au-Prince, la ville, s’est fait prendre de l’int?rieur. Lahens lui attribue ainsi des qualit?s humaines pour faire sentir les r?percussions d?vastatrices par le moyen de la personnification. Cette ?crivaine engag?e donne ? la ville un corps dont le lecteur partage les affects, et donc la violence qu’il subit. C’est ici que le th?me de la vie nue, cette vie d?tach?e de sa forme, prend forme dans son r?cit en ?tant indissociable de sa repr?sentation et d’expression dans le langage.