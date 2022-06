Dany Laferri?re fait la guerre au si?ge des Nations unies

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s Montr?al, Francfort, Tunis et Dubai, c’est au si?ge des Nations unies ? New York que se pose l’exposition <>, une plong?e dans la vie et l’oeuvre de l’?crivain Dany Laferri?re. Le vernissage s’est tenu le lundi 6 juin 2022 en pr?sence de l’?crivain-illustrateur lui-m?me, de diplomates et d’employ?s des Nations unies, dont l’ambassadeur Antonio Rodrigue, repr?sentant permanent d’Ha?ti aupr?s de l’ONU, Martine H?bert, d?l?gu?e g?n?rale du Qu?bec ? New York, Ifigenia Kontoleontos, la repr?sentante de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) aupr?s des Nations unies, et Monique Simard, pr?sidente du Partenariat du Quartier des spectacles ? Montr?al.

Il faisait bon d?ambuler dans ce livre ouvert qui raconte la vie de Dany Laferri?re et faire connaissance avec l’enfant qui brille ? travers celui qui occupe le fauteuil 2 sous la coupole de l’Acad?mie fran?aise depuis 2013. En cet apr?s-midi du 6 juin 2022, ce n’est pas un cahier de dol?ances que l’on apporte ? l’ONU, c’est une offrande. Une belle offrande pr?sent?e d’un coeur joyeux avec le m?me ?lan de g?n?rosit? et d’authenticit? dont seuls les enfants ont le secret. <> avance l’?crivain. La veille, lors d’un ap?ritif offert par la d?l?gation du Qu?bec ? New York, il ne cachait pas son amusement de se retrouver ? l’ONU, au coeur du monde, avec ses dessins mal faits <>

En effet, l’enfance, elle ne sommeille pas chez Dany. Elle n’a pas pris sa retraite. Au contraire, elle fait corps et grandit avec l’acad?micien. Elle lui propose couleurs et mati?re pour ces trois livres graphiques dont s’inspire l’exposition, ? savoir soit L’exil vaut le voyage, Vers d’autres rives et Autoportrait de Paris avec Chat. Ce moment de l’enfance, il l’a retrouv?, comme il l’indique dans ses propos de circonstance, en 2013 apr?s son entr?e ? l’Acad?mie fran?aise, quand il est devenu le centre d’un certain univers francophone. Il n’?tait pas de ceux qui ?taient n?s appuy?s ? une biblioth?que avec des visites faciles au Louvre ou au Mus?e d’Orsay. Il ?tait d’Ha?ti, l’enfant de Petit-Go?ve, le petit-fils de Da. Il fallait se rappeler cet enfant qui a cru en la promesse de la litt?rature.

Ainsi, avec <> le lecteur, debout, en mouvement, a la chance de faire un voyage avec Dany Laferri?re. De partir d’Ha?ti qui conserve l’odeur du caf? de Da et les souvenirs d’une enfance heureuse pour arriver ? Montr?al o? il est devenu ?crivain, de faire une escale ? Miami avant de repartir pour Paris, o? l’Acad?mie fran?aise l’a rendu immortel.

Ce soir-l?, comme l’indique l’ambassadeur Antonio Rodrigue dans son discours, c’est une occasion privil?gi? de d?couvrir la vie de l’?crivain, de l’acad?micien, de l’immortel Dany Laferri?re, qui depuis 1985, ann?e au cours de laquelle il a publi? son premier roman <>, a su captiver des centaines de millions de lecteurs avec ses r?cits ing?nieux. << Entre 1985 et 2022, Dany a publi? 36 livres et une vingtaine d'ouvrages collectifs, c'est un personnage incontournable de la sc?ne culturelle canadienne et ha?tienne, un pilier de l'univers romanesque ha?tien. <>, a fait savoir le repr?sentant permanent d’Ha?ti aupr?s de l’Organisation des Nations unies

Compos?e de cinq tableaux distincts illustr?s par l’auteur lui-m?me, Un coeur nomade a vu le jour en 2020 dans le Quartier des spectacles de Montr?al, ? l’occasion des 35 ans de carri?re de Dany Laferri?re. Install?e ? l’entr?e des d?l?gu?s au si?ge de l’ONU, elle y restera encore jusqu’au 17 juin prochain. Les diplomates et les employ?s des Nations Unies ont donc quelques jours pour faire ce voyage avec Dany Laferri?re et appr?cier cette exposition qui a d?j? rencontr? du succ?s dans les diff?rentes villes o? elle a voyag?.