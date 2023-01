Dany Laferri?re: La grande invasion

Jusque-l? la peur accompagnait partout

le plus faible.

Elle l’habitait, le paralysait m?me.

Mais pour une raison qu’il serait

trop long d’expliquer ici

cette peur a chang? de camp et de sens

pour devenir une arme

que le puissant brandit sur toutes les tribunes

en gueulant son besoin de s?curit? (page 24)

J’?crivais, ? cette ?poque, une chronique dominicale pour La Presse, le quotidien de Montr?al, quand j’ai eu le sentiment qu’il se passait quelque chose de neuf dans l’atmosph?re. Une vibration particuli?re. J’ai eu la sensation nette que le monde tournait sur ses gonds de lumi?re et de t?n?bres. C’?tait peu de temps apr?s l’effondrement des Twin Towers, ? New York. Personne, ? ce moment-l?, ne pouvait pr?voir l’impact exact de cet ?v?nement sur les nerfs de l’Am?rique. Ni de quelle mani?re ce pays allait r?agir. Il y eut ce moment o? le monde s’?tait fig?, comme si nous nous retrouvions coinc?s dans l’espace ?troit compris entre l’?clair qui venait de z?brer le ciel, juste au-dessus de notre t?te, et le tonnerre qui s’ensuivit. J’?tais d’autant plus sensible ? la situation que j’?crivais lors une chronique libre, comme celle-ci, qui tentait de comprendre l’?poque. ?crire me permet de mieux appr?hender le monde dans ses diverses modulations. J’avais remarqu? que l’Am?rique redoublait de puissance au moment o? on d?couvrait son impuissance. Les Am?ricains avaient d?couvert un nouveau chant: la plainte. Voil? un projet ? la mesure de Steven Spielberg : mettre en sc?ne une Am?rique inqui?te, d?boussol?e. King Kong fait un cauchemar et sa maman n’est pas ? son chevet. Le monde entier allait d?couvrir ? quel point les ?tats-Unis occupaient notre imaginaire. Qu’on soit pour ou contre, on savait qu’? ce moment-l? une ligne rouge avait ?t? franchie. Depuis, on vit en si constante alerte qu’on oublie parfois la raison de cette palpitation continue. Le bonheur des Am?ricains ne regardent qu’eux, tandis que leur malheur nous atteint tous, et de mani?re aussi concr?te qu’une rage de dents. Voil? une culture qui s’est impos?e de mani?re envahissante, faisant des autres, aujourd’hui avec l’aide de l’Internet, le spectateur impuissant de ses gestes les plus intimes. On l’a surtout vu lors du passage de Trump ? la Maison Blanche. On suivait tweet apr?s tweet le strip-tease moral du pr?sident dans le bureau ovale, d?lirant comme un Caligula de poche. Mais voil? que cette culture suinte la peur depuis plus de vingt ans. Et cette peur nous contamine tous. Certains pointent le fait que des dirigeants compl?tement fous, comme celui de la Cor?e du nord, dorment avec le doigt sur le bouton rouge de la bombe nucl?aire, d’autres croient qu’on paie le fait d’avoir annonc? trop t?t “la mort de Dieu” ou “la fin de l’Histoire”. En fait la grande panique c’est la foule innombrable qui d?barque. Ces populations du sud qui ne cessent d’envahir le nord. Ces mar?es, hautes et basses selon les saisons, provoquent une terreur si particuli?re en Occident qu’elle pousse les gouvernements ? ?lire des dirigeants d?lirants. C’est une bombe nucl?aire sociale. Mais pourquoi cette peur semble toucher des zones sensibles de la raison? L’impression que ce flot d’immigrants n’a pas de fin et qu’il s’infiltre partout, et que rien ne pourra l’arr?ter. Aucun argument, m?me pas la mort, ne parviendra ? stopper ces gens d?sesp?r?s. Ils ont attendu pendant des si?cles (la patience des paysans) qu’un changement leur permette de respirer. Rien n’est venu, alors les voici. Et l? c’est un aller simple. Leur simple pr?sence cr?e la panique. Alors on multiplie les lois sur l’immigration. Rien n’y fait. On se renvoie la culpabilit? d’un pays riche ? un autre. R?sultat: les gouvernements europ?ens et nord-am?ricains se sentent oblig?s de faire de l’immigration le centre de leur politique, alors que ces populations, il y a quelques d?cennies ? peine, ne comptaient pas ? leurs yeux. On n’en tenait aucun compte. Aujourd’hui on les compte un ? un et on les traque ? cheval s’il le faut. C’est une guerre avec, en face, une arm?e compos?e uniquement de soldats d?sarm?s. Une arm?e de chair ? canon. On laisse ? l’arri?re ceux qui ne peuvent pas avancer, on laisse au sol ceux qui meurent en chemin. On sourit en pensant, qu’en d’autres temps, on allait les chercher en Afrique pour les obliger ? travailler comme des b?tes. Et aujourd’hui, ils arrivent d’eux-m?mes, en risquant leur vie, sans savoir ce qui les attend, et on leur ferme la porte au nez. Et surtout, on refuse toute ?vocation de ce pass? pas si lointain, affirmant qu’il n’y a aucun lien entre leur exploitation ? l’?poque de l’esclavage et la richesse de l’Occident aujourd’hui. On est plut?t ?tonn? par cette m?moire historique qui habite le continent africain, ou la Cara?be, quand on sait qu’on a effac? toute trace de ce saccage qui a dur? des si?cles. Ces anciens esclaves ont donc un sens du temps, de la m?moire, et de la route. Et les voil?. Et depuis il ne se passe pas un jour sans qu’un ministre, un journaliste, une m?nag?re, un ouvrier, un milliardaire, n’exprime ? la t?l?vision une peur si primaire qu’elle d?forme leur visage. La peur d’une situation totalement incontr?lable, la peur d’un avenir incertain domin? par de nouveaux individus qui pourraient toucher ? l’ADN m?me du pays. Il se peut que nous ne serions plus, dans moins de cinquante ans, un pays de blancs, hurle-t-on ? toutes les tribunes. Est-ce la fin possible de la question raciale? Je voudrais ?tre aux premi?res loges pour voir 10% de la population (jusqu’? pr?sent 10% de la horde ont pu franchir l’?troite barri?re frontali?re), celle form?e de ch?meurs, d’ouvriers ill?gaux et d’immigrants de fra?che date, avaler les 90% en face. Alors pourquoi cette peur? Elle est visc?rale.

Dany Laferri?re

Jeudi 12 janvier