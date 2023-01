Dany Laferri?re: La rumeur

La rumeur circule librement en toute saison, allant de-ci, de-l?, comme une feuille au vent. On a l’impression qu’elle ne na?t de rien, et qu’elle appara?t un matin sans aucune raison, juste pour la destruction. Le but atteint, elle dispara?t. En r?alit?, il y a toujours quelqu’un derri?re une rumeur. Pendant longtemps, le grand pr?tre de la rumeur ?tait l’omnipotent directeur du FBI, J. Edgar Hoover. Son travail consistait ? d?molir la r?putation des gens. (page 182)

Nous vivons une ?poque o? la rumeur r?gne sur tout. Elle semble avoir les m?mes qualit?s que l’eau: incolore, inodore, sans saveur et sans germe de maladie (pas s?r). Alors pourquoi l’eau est-elle si n?cessaire ? la vie tandis que la rumeur cherche ? la d?truire par tous les moyens? La rumeur s’infiltre partout en s’activant ? corrompre les coeurs et les esprits. Il arrive que la rumeur annonce un succ?s, mais dans la plupart des cas, elle est nuisible. On peut refuser 90% des informations frauduleuses qui circulent, il y a toujours une qui chante juste ? nos oreilles, celle qui cherche ? salir quelqu’un que l’on d?teste. Et surtout quelqu’un qu’on a peut-?tre raison de d?tester pour son arrogance, son indiff?rence, sa violence, sauf que cette rumeur est fausse. On est d’abord content du mauvais sort qui lui tombe dessus, et on s’appr?te ? t?l?phoner ou ? envoyer un courriel ? un ami pour permettre ? la rumeur de continuer sa route all?grement, de se r?pandre sur la toile. Mais on a un doute, car ?a ne colle pas, ce n’est pas son genre. D’ailleurs aucune preuve ne valide cette information. Ce n’est donc pas un fait, mais une rumeur. De plus, les gens qui la r?pandent sont ceux qu’on m?prise g?n?ralement, ceux qui disent n’importe quoi pour donner un sens ? leur vie ignoble. Ceux avec qui on ne pourra jamais prendre un caf?. On se sent sali rien qu’? les voir. Ce sont eux qui battent ce tambour qu’on entend d’une colline ? l’autre. Est-ce qu’on entre dans la danse? On doute jusqu’au moment o? on voit d?filer des noms qu’on reconna?t, des noms jusque-l? honorables qui valident par leur pr?sence cette rumeur qu’ils savent s?rement fausse. Alors on plonge? Et la rumeur est compl?tement valid?e. On ne la questionnera plus; elle devient instantan?ment un fait. Ce n’est plus une rumeur, et cela m?me si un tribunal la rejette. De toute fa?on, ceux qui l’ont lanc?e n’arr?teront pas de la r?pandre pour si peu. Si la rumeur ne reconna?t pas les faits, ni les tribunaux, elle ignore aussi la logique. Ne croyez pas que vous pouvez convaincre, avec des arguments, le petit groupe ? l’origine de la rumeur. On a affaire ? un genre d’individus qui ignorent les notions morales de base. Ils se disent dans leurs droits de d?truire tous ceux qui ne partagent pas leur point de vue. En fait, ils n’ont aucune vision, ce ne sont que des nerfs constamment ? vif, des instincts d?lest?s de toute humanit?. Les m?mes qui, dans les cours de r?cr?ation, ne cessaient de martyriser un adolescent discret, isol? et faible. Ils avancent en meute, comme ces gangs dont ils reproduisent le fonctionnement. L’un, avec des armes; l’autre, des mots. Comment a-t-on pu croire qu’une telle violence se cantonnerait dans un seul milieu? C’est penser que la violence est une affaire de pauvres. Et que les lettr?s agissent diff?remment de ceux qui sont moins ?duqu?s. La majorit? de ceux qui accompagnent le chef de file de la rumeur ne le fait que parce qu’ils ont peur de subir le m?me sort que les victimes qu’ils martyrisent. C’est avec la peur que les nazis ont recrut? un grand nombre de sympathisants. On dit que si on refuse de danser avec le diable, il vous d?vorera. Si on regarde attentivement la petite foule de manipulateurs en activit?, on verra des visages apeur?s, des gens qui cachent leur honte. La honte de se retrouver “en uniforme”, au service d’une fripouille. Graham Greene affirme que si les tonton-macoutes portent des lunettes noires c’est pour qu’on ne voie pas leurs yeux, en un mot leur d?tresse (Graham Greene est bien un ?crivain catholique). Mais revenons ? celui qu’on a laiss?, tout ? l’heure, pendu ? un point d’interrogation. Le doigt en l’air, pr?t ? faire un “like”. Un simple geste et on rejoint le groupe des salauds. Ainsi on est s?r de ne plus se retrouver sur une mauvaise liste puisqu’on fait partie de la meute, et ? peu de frais. On se souvient de Don Corleone qui ne demandait qu’une chose, qu’on lui pr?te all?geance. Et il ajouta “qu’un jour qui n’est pas proche, et qui ne viendra peut-?tre jamais, je vous demanderai un service”. Ainsi on pr?te all?geance au diable. Il n’y a plus aucune diff?rence entre lui et vous. Vous pouvez arguer que vous n’avez jamais bless? personne, comme il l’a fait, vous ?tes quand m?me complice de tous les m?faits qu’il a commis. Un seul clic. Vous lui avez c?d? votre libre-arbitre. Une seule possibilit? de rupture, c’est quand la rumeur s’en prend ? un ?tre qui vous est cher. L?, elle redevient rumeur, et vous d?couvrez son ampleur, sa b?tise, sa violence, et la l?chet? qui l’anime. La rumeur, quand elle s’attaque ? quelqu’un, br?le tout autour de lui. Brusquement, le t?l?phone se tait. Le petit appareil noir, au creux de votre paume, qui ne conna?t pas de r?pit, s’arr?te. Un silence de mort. Et des gens que vous fr?quentiez vous lancent des fl?chettes, de petites choses qui ne font pas mal, mais qui vous ?tonnent de leur part. Ou ils font semblant d’?tre contre la rumeur tout en utilisant un langage contourn?, impr?cis, qui laisse entendre que si vous n’avez pas tort, vous n’avez pas forc?ment raison. Tout semble interchangeable. Mais qu’en est-il des motivations profondes de la rumeur? Oh assez diverses, mais dans la majorit? des cas, elles sont tr?s personnelles. Une mauvaise blague qui remonte ? l’adolescence, un rejet qui implique deux hommes et une femme ou vice-versa, une dette non rembours?e (?trangement c’est le d?biteur qui en veut ? mort au cr?diteur), une blessure d’amour-propre. C’est toujours de vieux comptes qu’on cherche ? r?gler, mais qu’on met sur le dos de la politique. Ah j’allais oublier un point fort: la jalousie. C’est un moteur de haine qu’on trouve m?me dans la Bible. Judas ?tait jaloux. Ils vont jusqu’? se d?truire si cela leur permet d’?craser l’autre. A-t-on une explication ? une telle fureur? Tous les sp?cialistes se sont cass? les dents dessus avant de conclure que c’est le propre de la nature humaine. Ce qui veut dire qu’on n’y peut rien. Faux, la grande majorit? des gens se conduisent tr?s bien, et vivent avec dignit? dans la plus grande douleur. Ce sont de petits voyous, qui ont ?t? bien ?lev?s pourtant, qui s’adonnent ? ces jeux sanglants, tout en se cachant pour ne pas payer les frais. Et ils se donnent bonne conscience en affirmant que la fin justifie les moyens, et qu’ils font ?a pour la bonne cause. On a entendu si souvent cet argument. Tout au fond d’eux-m?mes, ils savent que c’est faux et qu’ils se sont salis en dansant avec le diable. C’est simple, regardez ceux qui sont autour de vous, ceux avec qui vous dansez, et vous verrez ce que vous ?tes devenu.

Dany Laferri?re

16 janvier 2023