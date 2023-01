Dany Laferri?re : L’aigle ? deux t?tes

Baldwin d?teste Wright

quand il est en haut, mais

ne peut tol?rer qu’il soit par terre.

Il se pr?cipite alors pour le relever.

Il ne voudrait aucunement que

la d?gringolade de Wright vienne

de lui, ni que son talent triomphe

de la chute de ce dernier.

(page 152)

Je venais d’arriver ? Miami, c’?tait en 1990. J’avais publi? un premier roman qui m’avait imm?diatement rendu c?l?bre. On m’invitait partout. Dans les cocktails litt?raires que donnaient ? l’h?tel Ritz de prestigieuses maisons d’?ditions montr?alaises, comme le Bor?al, ou m?me dans des bars de la rue Saint-Denis, des serveurs passaient ? toute vitesse devant des ?crivains que j’admirais pour s’arr?ter pile devant moi avec une fl?te de champagne. Des jeunes filles me touchaient l’?paule, un crayon ? la main, pour me demander un autographe en pr?cisant que c’?tait la premi?re fois qu’elles faisaient ?a. Des ?diteurs me tiraient par la manche pour me proposer de publier chez eux sans m?me savoir si j’avais un manuscrit. En fait, je n’en avais pas, j’avais le vertige, pas celui que donne la c?l?brit?, oh je savais que c’?tait une affaire de saison et qu’un autre petit f?t? attendait son tour dans la p?nombre avec un sujet encore plus br?lant que le mien, et qui devait faire tourner la t?te de mes admiratrices dans sa direction. Je savais qu’un jour, les serveurs passeraient devant moi, avec le champagne, sans me jeter un seul regard. Toute f?te a une fin. Bon, il y avait un second roman, mais je ne l’avais pas ?crit, il ?tait inclus dans le premier. Mon ?diteur avait compris qu’il alourdissait mon livre qui devait rester mince pour r?aliser ce splendide sprint qui va de l’usine ? la gloire tout en coiffant au poteau la mis?re. C’?tait ?a le probl?me, cette petite mythologie am?ricaine qui nous pousse ? r?ver jusqu’au firmament sans consid?rer la chute possible. Hier matin nous ?tions ? l’usine, et ce soir nous sourions ? cette animatrice de t?l?, dans une robe verte ?blouissante, qui ne cessait de glousser en nous posant des questions ? la limite de la d?cence intellectuelle. Et je r?pondais, comme si c’?tait tout ? fait normal, que je passais mes soir?es dans un bar enfum? de la rue Sainte-Catherine ? discuter avec Henry Miller et Blaise Cendrars de la meilleure fa?on d’?chafauder une bonne intrigue, ou des probl?mes que pose un personnage secondaire qui tente de prendre la tangente. Le pire c’est qu’on prend go?t ? ces folles saisons et qu’on ne s’interroge plus ? propos de cette constante gueule de bois au r?veil. Si on n’y prend garde on risque de perdre notre plus saine ?nergie dans des conversations factices, de croire que la litt?rature c’est ce qu’on dit de nous, et non ce que nous ?crivons en nous r?veillant au milieu de la nuit couvert de sueur, et totalement paniqu? ? l’id?e de perdre cette gr?ce. Et ? chaque fois effar? par la perspective d’oublier ce bonheur fou d’?tre seul, ? l’aube, avec ce jouet magique (les vingt-six lettres lumineuses de l’alphabet dans notre paume) qui nous permet d’assister ? l’?closion de ces phrases soyeuses qui remuent en nous des ?motions si intenses qu’elles ?branlent notre syst?me nerveux et, on esp?re un jour, le syst?me lui-m?me. C’est parfois si oppressant que j’ai l’impression de devenir fou. Ce plaisir d’?crire qui n’a d’?gal que celui que nous procure la lecture quand on se sent happ? dans le tourbillon de l’imaginaire d’un inconnu, comme la petite Alice fut aval?e un apr?s-midi d’ennui par le trou d’un terrier de lapin qui l’amena jusqu’? l’entr?e du pays des merveilles. Bon, vous avez compris pourquoi j’ai fait mes valises, et celles de ma famille, pour filer ? Miami. C’?tait vital de pouvoir ?crire en paix. ?crire c’est la rencontre de deux d?sirs pressants: l’envie de solitude et le go?t de cr?er. Je ne connais pas de drogues plus fortes. Et voil? Miami qui m’offre assez de chaleur pour chasser l’hiver de ma m?moire, la tranquillit? n?cessaire pour tenter de construire une oeuvre, et du temps pour lire les autres. ? faire ?a, on ne fait de mal ? personne. Un ?crivain plonge dans l’encrier pour retrouver son enfance. J’?tais ? peine arriv? que j’ai d?couvert un cocotier dans l’encadrement de ma fen?tre. Et l’odeur du caf? m’est mont?e ? la t?te, en m?me temps que celle du camphre. Le camphre parce que j’ai eu une enfance fi?vreuse qui me rendait si sensible ? mon environnement. J’?tais ? Miami pour devenir ?crivain, c’est-?-dire quelqu’un qui voit le monde par la fen?tre. Un spectateur qui voudrait devenir acteur tout en sachant qu’il perdra cette perception privil?gi?e s’il s’approche trop pr?s de l’?v?nement. Il doit accepter de vivre dans cette tension. Celle du musicien qui anime la f?te sans pouvoir y prendre part. Bien s?r il ne cesse pas d’?tre un citoyen qui se doit de participer aux affaires de la cit?, mais il lui faut retourner ? sa fen?tre afin de rester le t?moin de son ?poque. Il y a autant de points de vue que d’?crivains. Il y a Borges, mais aussi Zola. Il y a Roumain, sans oublier Laleau. Il y a Virginia Woolf qui n’efface pas Marie Vieux-Chauvet. Il y a Garc?a M?rquez, mais aussi Clarice Lispector. Il y a Tolsto? si on n’oublie pas Bash?. Et je ne cite qu’une infime partie de la m?nagerie, en pensant cette fois ? Marc Sony Ricot qui cherche fi?vreusement, ? Port-au-Prince, ? monter une biblioth?que id?ale pour les lecteurs du Nouvelliste. Nous sommes si nombreux ? remonter le cours de ce fleuve d’encre dans tant de langues. La litt?rature ne se fait pas uniquement avec de l’encre, il y faut aussi du sang. Bonne chance si vous croyez pouvoir int?resser quelqu’un de si centr? sur lui-m?me. Telle est la posture du lecteur juste avant d’ouvrir un livre. On se demande ce qu’on serait sans les livres? Des ?tres obs?d?s par leur nombril. En tout cas, j’ai plong? dans l’encrier et j’ai fait des brasses, j’ai fait la planche, j’ai fait le poisson dor?, et je ne remontais ? la surface que pour faire le plein d’oxyg?ne et d’images vivantes. Et cela pendant douze ans. Je n’?tais disponible que pour ces personnages de fiction que j’accrochais au plafond bleu de ma chambre. Juste avant de tomber de sommeil, je les voyais scintiller autour de ma t?te. Ils me faisaient des signes d?sesp?r?s pour que je les retrouve dans ce monde hors de toute contingence. Je leur expliquais que si je pouvais les accrocher l?-haut, comme Horace qui a vu en son ami Virgile une ?toile dans la nuit, je n’?tais pas admis dans ce cercle restreint des personnages de fiction. ?tre un ?crivain, ce n’est rien par rapport ? un personnage de fiction. On peut ?crire un livre mais ?tre dans un livre, c’est la gloire. L’?crivain n’a que la c?l?brit? ? sa port?e. Et qu’est-ce que ?a vous rapporte d’?tre c?l?bre, ? part cette haine si pure qu’elle vous aveugle. Eh bien une solitude qui s’accentue avec le temps. S’il y a un ?crivain am?ricain noir qui a v?cu cette trag?die de poche c’est bien Richard Wright, l’auteur d’Un enfant du pays. Le premier qui a correspondu avec l’image officielle du grand ?crivain am?ricain. Pour le public, un grand ?crivain se doit d’?tre intimidant, il doit ?crire dans un style classique avec des phrases inaccessibles, une construction romanesque ? la fois simple et complexe. Complexe dans sa fabrication, et simple dans son ex?cution. Trop vertigineux, on risque de ne pas le lire. On ne doit pas snober cette adh?sion populaire, de sorte que la moindre fi?vre de sa part provoque une petite commotion dans les foyers. Il faut que les gens aient aussi l’impression que cet ?crivain reste l’un des leurs. Wright a coch? toutes les cases disponibles. M?me celle de la trahison par son dauphin. Ce dauphin, c’est James Baldwin, et il raconte ses relations mouvement?es dans un texte ? la fois brillant et ?mouvant paru juste apr?s la mort de Wright. Il en ?tait inconsolable. Avant m?me que Baldwin ait ?crit la moindre page, Wright l’avait rep?r? dans le coin o? il se tenait, timide, mais pr?t ? bondir comme un tigre assoiff? de sang et d’encre. Son esprit aigu, vif, subtil et abrasif n’avait pas ?chapp? ? Wright qui semblait attendre depuis un moment un successeur. On le croyait jaloux, alors que c’?tait le contraire. Simplement les m?diocres, toujours paresseux, n’int?ressaient pas Richard Wright. Un bon ?crivain aime bien rencontrer celui qui va continuer son travail, jusqu’? peut-?tre le d?passer. La post?rit? des r?ves litt?raires de Wright se trouvait entre les mains du jeune Baldwin. Wright le savait; Baldwin le sentait. Les voil? enfin face ? face. C’est Wright qui a tout fait pour que Baldwin puisse partir en Europe. Il a rempli tous les papiers n?cessaires afin que Baldwin puisse avoir une bourse et passer du temps ? Paris. Qu’il ait un peu de r?pit par rapport ? cette folie qu’est l’Am?rique du d?but des ann?es 1950. Sortir de cet enfer o? Baldwin n’arrivait pas ? respirer. Wright s’est retrouv? ? Paris avec Baldwin et Chester Himes. Baldwin n’?tant pas de la g?n?ration de Wright, et n’avait pas non plus envie de vivre dans l’univers de celui-ci. Non seulement il l’esquivait, mais il cherchait une rupture, comme si Wright l’emp?chait d’entendre sa vraie voix. ? l’?poque Baldwin ?crivait La chambre de Giovanni, croyant que la question homosexuelle lui permettrait d’?viter l’in?vitable question raciale. Il avait l’impression que la voix de Wright tendait ? se superposer ? la sienne. La rupture est venue avec cet article qui a tant bless? Wright o? Baldwin a trait? l’oeuvre de son mentor de chant de r?volte, “a protest song”. Sorte d’?crivain qui r?clame un changement social et politique imm?diat, en pensant trop peu au style. Il signale que Wright a sacrifi? l’?criture pour la propagande. Ce qui a bless? ? mort ce dernier, d’autant plus que c’?tait injuste. Il prend soin de dire que si Wright ?tait devenu cet ?crivain sans nerf, c’?tait par simple go?t de plaire au plus grand nombre. ? la mort de Wright en 1960, Baldwin a reconnu sa trahison, a retir? ses accusations, et a salu? en Wright un grand ?crivain et un homme sinc?re et bon. De plus Baldwin va reprendre la lutte avec plus de rage que Wright, et ?crira coup sur coup des oeuvres majeures (Another country, 1962; Tell me how long the train’s been gone, 1968; If Beale street could talk, 1974; Just above my head, 1979). Mais c’est son “protest song” ? lui qui le rendra c?l?bre (The fire next time, 1963). Wright avait raison depuis le premier jour o? il a aper?u ce gamin anormalement intelligent, d’une sensibilit? maladive, mais si furieusement ind?pendant. Baldwin ?tait son successeur. Il fallait d’abord qu’il se r?volte contre lui afin qu’ils puissent devenir un seul ?tre. Ce grand ?crivain ? deux t?tes qui devait rendre compte d’une r?alit? que l’autre Am?rique ne pouvait m?me pas soup?onner. Wright par la fiction, et Baldwin par la r?flexion.

Dany Laferri?re

21 janvier 2023