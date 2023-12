D’après le MSPP, 729 cas de dengue sont enregistrés en Haïti

​

​

D’après le Ministère de la Santé Publique et de la Population, 729 cas de dengue ont été enregistrés à Port-au-Prince.

Le Ministère de la Santé Publique et de la Population a présenté ce lundi 4 novembre 2023 la situation de la maladie de dengue en Haïti. 6 643 cas suspects ont été testés, 729 sont positifs, a indiqué le MSPP. Les départements de l’Ouest et de la Grand’Anse ont enregistré le plus grand nombre de cas avec respectivement 237 et 127.

En effet, le MSPP n’a pas mentionné aucun cas de décès mais a présenté des chiffres détaillés sur le nombre de spécimens testés et la quantité de cas positifs. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le département de l’Ouest est l’endroit où il y a le plus de cas. L’Artibonite est le département qui compte le moins de cas positifs avec 16 seulement.

Au cas où vous ressentez une forte fièvre, des douleurs musculaires et articulaires, vous avez des nausées et vomissements, des douleurs rétro-orbitaires et des éruptions cutanées, le MSPP vous conseille d’aller dans un hôpital où un centre hospitalier le plus proche de vous.

D’après le site Pasteur.fr, la dengue est une maladie virale transmise à l’homme par des moustiques du genre Aedes. L’incidence de la dengue progresse actuellement de manière très importante, et l’inscrit aujourd’hui aux rangs des maladies dites «ré-émergentes». L’OMS estime à 50 millions le nombre de cas annuels, dont 500 000 cas de dengue hémorragique qui sont mortels dans plus de 2,5% des cas.

A lire aussi :

Le pasteur Julio Volcy annonce le programme FAS visant à aider les enfants défavorisés