Darline Desca présente au grand public l’album “Fas A Fas”

Darline Desca présente son troisième album solo intitulé “Fas a Fas”.

En présence des dizaines de journalistes, la chanteuse haïtienne Darline Desca, a dévoilé le jeudi 15 juin 2023, à la salle Épicure de l’hôtel El Rancho, son troisième album solo baptisé “Fas a Fas”. C’est le journaliste Michel Joseph qui a joué le rôle de MC lors de la présentation. Cet opus est un mélange d’afro et de compas et contient dix morceaux dont trois ont les touches du maestro Dener Ceide qui a prêté main forte à «Mwen voye, Debòde, Ewo».

Au début de cette cérémonie de la présentation, la chanteuse a raconté l’histoire qui se cache derrière chaque morceau et expliqué les raisons qui l’ont poussée à produire ce nouvel album pour le grand public en particulier ses fans. “Je sens que le moment était arrivé pour produire un album alors je le fais. Et je me suis dit que je dois venir avec des choses nouvelles qui peuvent amener notre industrie dans une autre direction”, a-t-elle déclaré.

Le morceau “Manyen m la” disponible sur le projet fait partie du Top 7 dans la rubrique Afro-Club sur RFI. “Déjà, nous avons vu que l’Afrique a embrassé mon projet”, a-t-elle souligné pour faire référence à cette distinction le Hit des Platines.

Darline Desca a pris trois ans pour réaliser ce travail. “Beaucoup de travaux, beaucoup de nuits blanches, j’étais même obligée de m’effacer de la scène pendant environ six mois afin de finaliser ce projet. J’ai tout donné pour la réalisation de ce projet”,a-t-elle lâché.

“Fas a Fas” est le titre de cet album mais aucune chanson n’a porté le nom de l’opus qui serait le titre éponyme. DD revient sur son choix d’appeler le projet ainsi. “Le titre de l’album est Fas a Fas. J’ai toujours voulu viser le plus haut que possible. Je veux toujours me dépasser et c’est la raison pour laquelle c’est moi qui suis mon adversaire parce que c’est moi qui connais mon objectif”, a-t-elle détaillé.

Pour rappel, les dix morceaux sont: Mèsi, Loving you, 2 Kawo, M anyen m la (featuring Kenny Haiti), Mwen voye, Debòde, Konpa featuring avec le nigerian Iyanya, Kouri aprè w, This Love et Ewo.

Lors d’une interview qu’elle avait accordée en janvier dernier à la suite de la sortie de son single “2 Kawo”, elle avait promis du nouveau pour cette année. Selon ses déclarations, elle va apporter des choses nouvelles dans ses chansons, ses prestations sur scène, qui vont éblouir le public. L’album est enfin prêt, les yeux seront rivés sur Darline Desca.

Darline Desca est une native de Port-au-Prince. Elle a passé une bonne partie de son enfance dans le nord entre la ville du Cap-Haïtien et Pilate. Elle a débuté dans la musique en 2006 mais a finalement sorti trois ans plus tard son premier titre intitulé “Brase m” qui est une composition de l’artiste BIC. Depuis lors DD continue l’aventure dans le secteur de la musique. Désormais, elle a dans son répertoire musical trois albums: En 2013 « A PLEIN TEMPS, en 2017, c’est la sortie de son deuxième album « RENDEZ-VOUS » et cette année «FAS A FAS».

