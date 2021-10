D’autres morts et d’autres cas de kidnapping

The content originally appeared on: >Le Nouvelliste

Les cas de mort violente et les kidnappings s’accumulent. A Gressier, le juge de paix Roosvens Macenat Desmornes a confie au Nouvelliste avoir verbalise les cadavres de cinq personnes tuees par balle, dans sa juridiction, vendredi 15 octobre 2021. Ces personnes, quatre hommes et une femme, decouverte a Lambie 3, a Macome et Marianie, non loin d’une station d’essence, ont toutes recu des projectiles a la tete, a observe le juge Desmornes, qui dit n’avoir pas trouve de pieces d’identite sur les victimes.

Les victimes ne sont pas des habitants de la zone. Les faits se seraient produits la veille, a environ deux heures du matin, a poursuivi Roosvens Macenat Desmornes. <>, a indique le magistrat.

Ce vendredi, Le Nouvelliste a appris que Fritz Thomas, responsable du site ou sont loges les emetteurs de plusieurs medias, dont ceux du groupe Caraibes, a ete assassine. Le journal a appris qu’il y a eu au moins quatre cas de kidnapping, dont deux a Thomassin 39 jeudi soir. Ils ont kidnappe le frere Jean Danic Francois dans son vehicule. Il etait accompagne d’un franc-macon, a explique au Nouvelliste une source proche du Grand-Orient de 1824.

Ce vendredi aussi, des employes du bureau de l’Office d’assurance vehicules contre tiers (OAVCT) ont manifeste ce vendredi 15 octobre a Petion-Ville pour protester contre le kidnapping du directeur de l’institution, Kurdy Lareche. Des barricades de pierres et de pneus enflammes ont ete dressees non loin des locaux de l’OAVCT par les protestataires qui disent observer un arret de travail jusqu’a la liberation de Lareche qui aurait ete enleve a Croix-des-Bouquets.

Des employes de la direction de l’Immigration et de l’Emigration ont proteste en milieu de semaine contre l’enlevement de Johnson Joseph. Le journal a appris aussi qu’une femme, responsable d’une succursale d’une banque de la place a aussi ete enlevee. Les faits se sont produits devant son domicile a Marin, dans la plaine du Cul-de-Sac. La proliferation de ces actes intervient sur fond d’incapacite des pouvoirs publics a assurer la securite des vies et des biens, la circulation d’un point a un autre sur certaines parties du territoire.

Face a cette situation, des syndicats ont appele a un arret illimite de toutes les activites dans le pays a partir du lundi 18 octobre 2021. <>, lit-on dans ce rapport du BINUH dont le mandat a ete renouvele pour moins d’un an cette fois, au terme d’apres discussions avec la Chine. Pour Pekin, cette mission est un echec.