D?bats autour du renforcement de la recherche scientifique ? l’UEH

L’Universit? d’?tat d’Ha?ti (UEH), en partenariat avec l’Acad?mie de recherche d’enseignement sup?rieur (ARES), a organis?, les lundi 23 et mardi 24 mai 2022, un Workshop sur le renforcement de la recherche scientifique. Cette activit? avait pour objectif de vulgariser les actions-pilotes de renforcement de la recherche interdisciplinaire qui prend la forme de mini-Projet de recherche pour le d?veloppement (miniPRD) et servir de vitrine pour des projets en qu?te de financement.

La premi?re journ?e du workshop ?tait consacr?e ? la pr?sentation, ? la communaut? universitaire de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti, des r?sultats des mini-projets de recherche et actions de recherches r?alis?es dans le cadre du plan strat?gique 2011-2020 de l’universit?. Du projet de recherche sur les images ?lectorales ? une en qu?te sur la migration environnementale et r?silience dans les communes de Marigot et Gona?ves en passant par une ?valuation et validation d’un compl?ment alimentaire adapt? au contexte ha?tien contre la malnutrition chez les enfants, les chercheurs ont expos? les r?sultats de leurs travaux.

<> sont les perspectives d’une ?tude et mod?lisation du transport des mati?res fines en suspension dans la rivi?re Rouyonne men?e par le doctorant Oreste Saint-Jean, Rotchild Louis, doctorant, qui travaillait sur la photogramm?trie par drone comme une solution alternative pour le suivi de l’?volution morphologique des rivi?res en Ha?ti, a abouti ? la <>.

Durant la deuxi?me journ?e, l’accent ?tait mis sur l’?mergence de v?ritables projets de recherche pouvant r?pondre ? des appels ? proposition et de permettre aux diff?rents chercheurs de se positionner pour des projets en qu?te de financement et d’?tablir des contacts en vue d’une coop?ration future. Les chercheurs ont exprim? leur int?r?t pour des sujets comme la perception de la population ha?tienne dans la pr?vention et le traitement du Covid-19 ou la co-gestion du Parc national naturel de l’?le-?-vache par les populations locales.

L’ing?nieur Kelly Guerrier ?tait en qu?te de financement pour le projet <>. Ce projet, ajoute le chercheur, est un outil d’aide ? la d?cision dans le domaine de la g?otechnique en Ha?ti. <>, figurent parmi les utilit?s de la GeoTechMap ?num?r?es par le professeur Kelly Guerrier.

L’environnement s?curitaire et sanitaire d’Ha?ti est d?favorable ? la r?alisation des mini-projets de recherches et les activit?s de recherches, a reconnu Bogentson Andr?, Directeur ? la recherche ? l’Universit? d’Etat d’Ha?ti. <>

? en croire le directeur ? la recherche un nouveau plan strat?gique pour l’Universit? d’?tat d’Ha?ti est en pr?paration. <>, a annonc? Bogentson Andr?, indiquant que la coop?ration belge sera mise ? profit en vue de l’ex?cution de certaines activit?s ? travers le nouveau programme d’appui institutionnel 2022-2027.

En octobre 2020, un rapport de la commission de recherche et d’innovation de la Conf?rence des recteurs, pr?sidents et dirigeants d’universit?s et d’institution d’enseignement sup?rieur ha?tienne (CORPUHA) a ?tabli que la recherche est tr?s faiblement financ?e ? l’INUKA, l’UEH et l’Universit? Quisqueya. Il y a eu ? ce moment-l? 14 laboratoires de recherches ? l’UEH, un ? l’INUKA et neuf ? l’Universit? Quisqueya.