D?borah Henristal, de Soleil d’?t? ? The Voice Dominicana

Quand je lui demande si elle veut bien m’accorder une entrevue, la jeune chanteuse, sympathique de prime abord, r?pond : <>. Me voil? en train de farfouiller dans ma t?te pour y retrouver mes petites notions d’espagnol perdues depuis l’?cole secondaire. D?borah vient ? ma rescousse tout sourire et me dit : <>. Me voil? rassur?e.

Encore sur un petit nuage apr?s les retours positifs sur son premier passage ? <>, D?borah avoue qu’elle nourrit le d?sir de participer ? ce concours depuis qu’elle avait 13 ans. Elle a cru que son r?ve pouvait prendre forme en voyant l’Ha?tien Crushman Saul y participer l’ann?e derni?re et en sortir vice-champion. Cette ann?e, deux ha?tiens ont particip? au concours de chant et ont pass? le cap des auditions ? l’aveugle : R Smith et D?borah Henristal.

La chanteuse ?vang?lique a pass? d’abord le casting de The Voice en R?publique dominicaine. Suite au casting, elle a eu l’occasion de se pr?senter face aux coachs pour l’audition ? l’aveugle. Les quatre coachs se sont retourn?s sur son interpr?tation de <> de Lilly Goodman et elle a choisi de poursuivre l’aventure avec Musicologo.

N?e le 26 septembre 2002, D?borah Henristal a fait ses premiers pas dans le milieu musical lors de la 4e ?dition de Soleil d’?t? en 2012. Concours qu’elle a remport? haut la main ? seulement 9 ans. Au cours de la m?me ann?e, elle offre au public la chanson <> qui connait du succ?s dans le milieu ?vang?lique. D’autres chansons suivent comme <> ou encore <> et on la retrouve ?galement sur plusieurs collaborations comme sur <> avec Loutchina D?cius et Samantha Doizin.

Pendant un certain temps, la jeune fille s’est concentr?e sur ses ?tudes classiques et a voyag? en R?publique voisine pour les trois derni?res classes du secondaire. En attendant d’entamer ses ?tudes universitaires, D?borah a men? sa voix et sa guitare dans diverses activit?s en R?publique dominicaine. Avec sa participation ? The Voice, nul doute que la chanteuse prend un autre tournant dans sa carri?re. Apr?s Soleil d’?t?, celle qui est d?sormais une jeune femme a encore la possibilit? de soulever un autre troph?e et cette fois en terre ?trang?re.