D?but de la lutte contre la corruption et le trafic d’armes?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cette semaine ?tait mouvement?e en Ha?ti. La d?couverte d’armes de guerre, de cartouches ? profusion et de chargeurs dans des containers en provenance des ?tats-Unis par les forces de l’ordre ? Port-au-Prince et ? Port-de-Paix occupe l’actualit?. Avec ces saisies d’armes et de munitions, le probl?me de l’ins?curit? n’est pas r?solu, mais elles donnent une id?e de l’ampleur du chantier de la lutte contre ce ph?nom?ne qui met le pays ? genoux. Elles permettent aussi de comprendre que le pays n’est pas arriv? ? ce carrefour difficile par hasard, mais par la n?gligence et la complicit? des uns et des autres.

Ces saisies d’armes et de munitions entrent-elles dans un plan pour r?tablir la paix et la s?curit? dans le pays ? Trop t?t pour croire au chant des sir?nes des autorit?s, mais il n’emp?che de les applaudir pour les coups de cette semaine. Le pays leur sera reconnaissant si enfin elles assument leurs responsabilit?s pour passer de la parole aux actes dans la lutte contre l’ins?curit?. Une bataille qui doit ?tre aveugle et sans parti pris.

On se rappelle que des accusations de trafic d’armes ont ?t? port?es contre l’ancien directeur g?n?ral de l’Administration g?n?rale des douanes, Rommel Bell. Face ? l’ampleur et ? la persistance des accusations, l’Unit? de lutte contre la corruption (ULCC) avait fait une descente des lieux ? son bureau. On ignore encore les r?sultats de cette visite de l’ULCC ? l’AGD. Il faut aussi souligner que les autorit?s concern?es avaient d?cid? de remplacer M. Bell sans annoncer de suites ? son dossier. S’agit-il d’une strat?gie de <> ? Ou n’y a-t-il rien ? lui reprocher ? Les instances concern?es ont int?r?t ? ?claircir ce dossier.

Parall?lement aux saisies d’armes et de munitions dans nos ports cette semaine, la Caisse d’assistance sociale (CAS) est aussi dans l’actualit?. Une courte vid?o devenue virale sur les r?seaux sociaux montre des milliers de ch?ques retenus par la directrice g?n?rale de la CAS, ?dwine Tonton. Elle dit attendre en vain que les personnes ? qui appartiennent ces ch?ques viennent les r?cup?rer. Une information qui a attir? l’attention de l’ULCC qui a fait une descente de lieux ? la CAS cette semaine. On attend la suite.

M?me s’il est trop pour tirer une conclusion de l’un ou de l’autre des deux dossiers ?voqu?s plus haut, on doit admettre qu’ils nous donnent une meilleure id?e du mode de gouvernance du pays. Rien d’?tonnant quand on connait la situation de l’appareil judiciaire. Vouloir lutter contre la corruption incluant le trafic d’armes en mettant de c?t? le syst?me judiciaire ne saurait donner de r?sultats. Les ?v?nements de cette semaine porteront-ils nos autorit?s ? voir la justice autrement ?