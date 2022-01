D?cembre 2021 : Ha?ti a quand m?me f?t?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Et voil?, la boucle est boucl?e. Ce lundi, au petit jour, les derniers f?tards ont regagn? leur demeure. Quelques heures plus tard, un grand nombre d’entre eux reprendront leurs activit?s habituelles, avec peut-?tre une gueule de bois, fid?les au mot d’ordre de <>, la f?te qui a cl?tur? la saison.

<> Ils sont nombreux ? s’?tre pos? la question avec un brin d’inqui?tude ? l’approche des f?tes. 2021 a ?t? une ann?e difficile ici et les f?tes n’ont pas souvent ?t? ? l’ordre du jour. Le 16e anniversaire de Krey?l La a ?t? la premi?re sortie annonc?e en grande pompe pour le mois de d?cembre 2021. Tr?s t?t, T-Jo a mis en branle la machine de production et timidement d’autres affiches ont suivi, un peu ? la derni?re minute m?me pour certaines. Mais au final, depuis le 18, une personne en qu?te de musique et d’ambiance a toujours pu trouver une adresse.

La saison est v?ritablement lanc?e avec la soir?e baptis?e <>, avec les groupes RAM et Boukman Eksperyans et Eddy Fran?ois, pr?sent?e par Scoop TV le samedi 18 d?cembre. Le public qui a rempli la cour d’El Rancho pour cette soir?e est m?r, compos? de diff?rentes figures publiques, dont des hommes politiques. Les artistes Erol Josu? et James Germain, ainsi que les musiciens Keke Belizaire et Fabrice Rouzier qui ne figuraient pas sur l’affiche apportent leur grain de sel ? cette soir?e qui donne le ton ? ce d?cembre que plus d’un appr?hendait. Parall?lement, sur la route de Fr?res, Mass Konpa et Pierre Jean faisaient danser un autre public. Et c’?tait parti pour deux semaines de plaisir !

Les groupes musicaux et artistes

Pas de dj ?trangers ? Tara’s, ni de grosses pointures africaines. On a surtout fait la f?te entre Ha?tiens ce coup-ci. Ce n’?tait bien entendu pas un de ces d?cembres o? les groupes de la diaspora ont d?barqu? en gwo pony?t et contraint ceux qui sont bas?s ici ? se replier. Nu Look qui, bon gr?, mal gr?, fait des arr?ts r?guliers au bercail, est le premier groupe install? ? l’ext?rieur ? confirmer sa venue en Ha?ti, mais la tourn?e annonc?e est limit?e au nord du pays : Cap-Ha?tien, Port-de-Paix et Pignon.

Toutefois m?re nature n’a pas jou? en faveur de Nu Look. Son premier bal pr?vu dans la soir?e du 23 n’a pas pu avoir lieu en raison de la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la cit? christophienne ce jour-l?. Le grand concert public a lui aussi ?t? avort?. Le groupe a finalement d? se contenter d’une prestation ? Lakay Restaurant o? les fans les plus coriaces ont dans? sous la pluie. ? Port-de-Paix, la f?te a ?t? interrompue par un tir. Ils auront au final r?ussi la soir?e de Pignon et bien s?r celle de Port-au-Prince qui a r?uni un beau public avec un enthousiasme ? la hauteur de l’?v?nement, avant de s’envoler pour la R?publique dominicaine. La bande ? Arly Larivi?re est entr? ? nouveau pour honorer deux dates pour les premiers jours de 2022 : Cap-Ha?tien, le 1er, et Jacmel, le 2.

Ka?, qui ne s’?tait pas produit ici depuis d?cembre 2019, a aussi tabl? sur les villes de province. Sa mini tourn?e de 5 jours l’a emmen? au Cap-Ha?tien, Hinche, Gona?ves, avec une date unique ? Port-au-Prince. Le temps pour Richard Cav?, meneur du groupe, de r?colter les fruits de son album <>, fort appr?ci? ici, d’?taler ses acquis en tant que frontman et les progr?s du jeu de son groupe qui a f?t? ses 5 ans d’existence le 17 d?cembre 2021.

On le sait, traverser Martissant est comme une partie de Squid Game. Mais Krey?l La a gagn? le pari en offrant notamment une prestation aux Cayes et en cl?turant l’ann?e ? Jacmel, ville natale de T-Jo Zenny. Les fans de Port-au-Prince ont aussi pu bien profiter du groupe qui, outre sa soir?e d’anniversaire – ?v?nement entach? par une altercation entre le roi des apaches et le manager du groupe Enposib – s’est aussi produit ? <> et <>, deux rendez-vous traditionnels qui ont r?uni un grand monde ? El Rancho.

Ekip, avec ses deux chanteurs et son tambourineur vedette, a aussi ?t? tr?s demand?. Le groupe a fait le va-et-vient, t?chant de satisfaire tant le public de la diaspora que les fans locaux. Avec leur jeu qui s’est nettement am?lior? depuis qu’ils ont pris la route et commenc? ? se produire r?guli?rement, ils ont ralli? plus d’un ? leur cause.

Enposib, tr?s pr?sent localement l’ann?e pr?c?dente, l’a ?t? bien moins cette ann?e. On l’a toutefois vu notamment au Cap-Ha?tien et ? Port-au-Prince, au Palais Municipal de Delmas, puis ? El Rancho en ouverture de la soir?e d’anniversaire de Krey?l La, o? il a pu tester son dernier tube <> sur une tr?s large audience.

La bande ? Roberto Martino a fait un arr?t d’un jour en Ha?ti, le temps de r?aliser un album release party au Cap-Ha?tien. Ce n’?tait pas la grande foule ? Lakay Restaurant pour l’occasion, mais les fans de T-Vice qui avaient fait le d?placement ont pu danser sur les nouveaux sons du groupe, mais aussi revivre certains de ses anciens succ?s.

Les groupes Disip, Klass, Djakout #1 et Harmonik – bien que ce dernier ait ?t? initialement annonc? et que son chanteur principal ait ?t? vu au pays au cours de la semaine du 20 d?cembre – ont ?t? parmi les absents. Vayb, dont le chanteur a ?t? test? positif au Covid-19 cette ann?e encore, a d? revoir sa programmation, mais Ha?ti n’y ?tait de toute fa?on pas inscrite.

Les artistes solos n’?taient pas en reste Charlin Bato, rentr? des ?tats-Unis pour la p?riode a su allier tourn?e m?diatique et prestations. Les fans ont pu retrouver l’ancien finaliste de Digicel Stars au Palais Municipal, Nabob, Fubar et m?me dans certaines villes de province. Kenny Haiti, venu lui aussi des ?tats-Unis, a pu tester son dernier titre, <> sur le public capois qui a r?pondu positivement. Darline Desca qu’on avait vu dansant ? Fubar dans le cadre de la soir?e d?nomm?e <>, anim?e entre autres par Charlin Bato, n’a pas fait que s’amuser pendant les f?tes. Elle ?tait sur sc?ne avec le groupe Ekip le 24 d?cembre et s’est aussi produite notamment ? Liancourt.

Pierre Jean, ses gouyad et ses refrains entrainants ont fait bien des heureux ce d?cembre. Quant ? Roody Roodboy, son passage a <> a certes ?t? bref, mais il a ?t? tr?s appr?ci?. Le duo Bedjine et K-Dilak, fort de leurs diff?rents hits ont continu? ? sillonner le pays pour la p?riode de fin d’ann?e. Leurs prestations sur sc?ne n’ont pas toujours combl? les attentes des fans, mais jusqu’ici les deux chanteurs se laissent sagement porter par leur succ?s. La grande absente au terroir a bien ?t? Rutshelle. Depuis la sortie de <> dont la promotion avait ?t? brutalement arr?t?e suite ? l’assassinat du fr?re de l’artiste, le public ha?tien n’a pas encore eu la chance de voir la rebelle sur sc?ne. Aussi, Phyllisia Ross, bien qu’annonc?e sur l’affiche de <> ne s’est pas produite comme promis.

Les espaces et salles de spectacle

Plusieurs espaces ont accueilli des foules avides de plaisir, d?termin?es ? faire la f?te. Mais El Rancho ?tait incontestablement l? o? l’action se passait ? Port-au-Prince pour les f?tes de fin d’ann?e. Tous les grands rendez-vous s’y sont tenus, en l’occurrence les soir?es d’anniversaire respectifs de Tony Mix, Krey?l La et Nu Look, mais aussi les traditionnelles Afromania, The Code et Hangover, entre autres.

Nabob, qui a f?t? son premier anniversaire sous la pluie le 25 d?cembre, a su au cours de ces 12 mois, b?tir sa client?le qui a r?guli?rement pris part aux activit?s dans cet espace sis ? Delmas 75. Aussi, Fubar a repris du service. L’espace, enti?rement r?nov?, a accueilli plusieurs f?tes, brunchs et soir?es dj au cours des deux derni?res semaines. Ce n’est pas encore le hype que le bar de la rue Rebecca avait connu, mais les habitu?s ont toujours ?t? fid?les ? l’appel.

Par ailleurs, le Palais municipal de Delmas a accueilli deux festivals pour la saison. <> qui, bien qu’annonc? tardivement, a quand m?me pu r?unir un public moyen venu assister aux prestations de Erica Flow, Pierre Jean, Krey?l La, Rockfam, Ekip, Enposib, Bedjine et K-Dilak entre autres, le mardi 21 d?cembre. <>, auquel assistait un public grandement compos? d’adolescents le 27 d?cembre, n’a pas combl? les attentes, notamment en raison de probl?mes d’organisation. Les artistes et dj, dont T-Ansyto, Charlin Bato et Andybeatz, ont n?anmoins tout fait pour d?livrer.

Pendant deux semaines la vie nocturne a repris dans la capitale. ? plusieurs reprises, une foule immense a pris d’assaut la cour du NH Haiti El Rancho pour des f?tes dont la plupart ont ?t? r?ussies. Certains artistes et groupes ont offert d’excellentes prestations tandis que d’autres ont ?t? moyens. On retiendra par exemple que si Tony Mix ?tait plus enclin ? faire le show lors de sa soir?e d’anniversaire, pour The Code, Tony jwe ! Le public en redemandait encore quand aux environs de 5 h du matin les organisateurs ont boucl? l’?v?nement. Il faut souligner que Valmix a t?ch? de faire pareil le 2 janvier pour la cl?ture de <>, la toute derni?re f?te de la saison. On ne sait pas pour quand sera le plus proche rendez-vous, la plus prochaine belle f?te, mais j’en connais qui ne peuvent d?finitivement pas se plaindre pour avoir bu avidement dans la coupe du plaisir toutes les fois o? elle leur a ?t? servie.