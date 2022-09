D?c?s de la reine d’Angleterre, ?lisabeth II

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Elisabeth II, reine d’Angleterre au plus long r?gne de l’histoire du pays, est d?c?d? ce jeudi ? 96 ans

Elisabeth II est morte, ce jeudi, ? Balmoral, en Ecosse, ? l’?ge de 96 ans.

La reine d’Angleterre aura r?gn? plus de 70 ans, un record absolu pour la monarchie britannique.

Retour sur une vie hors du commun.

96 ans, dont plus de 70 pass?s sur le tr?ne, et sous le poids de la couronne d’Angleterre. Elisabeth II est d?c?d?e jeudi, ? Balmoral, en Ecosse. Devenue reine ? seulement 25 ans, Elisabeth II a mis sa vie au service de ses sujets, encha?nant inlassablement les engagements officiels, sourire aux l?vres, avant de ralentir le rythme ? l’approche de ses 70 ans de r?gne.

Ag?e de 96 ans et souffrant de difficult?s pour se d?placer, la reine avait r?cemment limit? ses apparitions publiques pour passer progressivement le relais ? son fils a?n? Charles, 73 ans. Outre ses probl?mes de sant?, la mort en avril 2021 du prince Philip, son ?poux depuis sept d?cennies, avait ?branl? celle qui en ?tait tomb?e amoureuse ? 13 ans et l’avait ?pous?e huit ans plus tard.

Reine malgr? elle

Au Royaume-Uni, aucun monarque n’a jamais r?gn? aussi longtemps. Son visage est partout : sur les billets de banque, les timbres, ou encore les bo?tes aux lettres. Et sa popularit? immense. Pourtant Elisabeth Alexandra Mary, n?e dans le quartier de Mayfair ? Londres le 21 avril 1926, n’?tait pas destin?e ? ?tre reine.

La princesse <>, boucles blondes et visage d’ange, grandit dans une certaine insouciance. Mais fin 1936, son oncle Edouard VIII abdique pour ?pouser Wallis Simpson, une Am?ricaine deux fois divorc?e. Le p?re d’Elisabeth, un homme timide et b?gue, devient alors George VI. La fillette emm?nage dans l’aust?re palais de Buckingham et sera instruite ? domicile avec sa soeur Margaret, de quatre ans sa cadette.

Pour se pr?parer ? son futur r?le, elle ?tudie le droit et l’histoire constitutionnelle et apprend aussi le fran?ais. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle rejoint l’arm?e de r?serve, ? 19 ans, comme conductrice. Elle ?pouse ? 21 ans le fringant officier Philip Mountbatten, fils du prince Andr? de Gr?ce, au cours d’une c?r?monie qui fera r?ver la Grande-Bretagne d’apr?s-guerre encore marqu?e par les privations.

Le 6 f?vrier 1952, alors qu’elle effectue un voyage au Kenya, elle apprend la mort de son p?re. Elle retourne imm?diatement au Royaume-Uni puis est couronn?e le 2 juin 1953. Devenue ? l’?ge de 25 ans souveraine du Royaume-Uni, du Canada, d’Australie, de Nouvelle-Z?lande, d’Afrique du Sud, du Pakistan et de Ceylan (l’actuel Sri Lanka), elle promet ? ses sujets <>.

Calme dans la temp?te

Sens du devoir chevill? au corps, elle accomplit chaque ann?e, jusqu’? r?cemment, des centaines d’engagements, de r?ceptions de dignitaires ?trangers au palais de Buckingham ? des remises de d?corations en passant par les tourn?es ? l’?tranger. Pour ?tre vue de tous malgr? sa taille (1m63), elle adopte des tenues color?es, chapeau assorti et sac ? main au coude, un uniforme qu’elle se cr?e pour incarner sa fonction.

Apr?s une br?ve hospitalisation en octobre 2021 pour des examens dont la nature n’a jamais ?t? r?v?l?e, elle fut contrainte de r?duire le rythme, sur les conseils de ses m?decins. Elle s’appuyait sur une famille royale resserr?e depuis la prise de distances, en 2020 de son petit-fils Harry qui s’est install? en Californie, accusant <>, surnom de la royaut?, d’avoir manqu? de soutien et fait preuve de racisme envers sa femme Meghan, qui est m?tisse.

Andrew, souvent consid?r? comme son fils pr?f?r?, a quant ? lui ?t? pri? de se mettre en retrait de la monarchie, en raison de ses liens avec l’affaire Epstein.

Habitu?e des scandales

Femme tr?s croyante, Elisabeth II a incarn? la stabilit? au sein d’une famille r?guli?rement travers?e par des scandales. En 1992, qu’elle a surnomm?e <>, trois de ses enfants Charles, Anne et Andrew, voient leurs couples respectifs exploser et son ch?teau de Windsor est la proie des flammes. La reine reste sto?que, maintenant le cap dans la temp?te, une r?serve qui lui a valu des critiques lors de la mort de Lady Di, en 1997.

Si elle s’adressait chaque No?l aux Britanniques lors d’une allocution t?l?vis?e, elle savait garder ses opinions pour elle et n’a jamais accord? d’interview. Recevant chaque semaine en audience le chef du gouvernement, la reine observe comme il se doit une stricte neutralit? politique. L’?t?, elle s’?clipse ? Balmoral, en Ecosse, o? elle troque son chapeau pour un simple foulard et ses souliers pour une paire de bottes. Passionn?e de chiens, notamment les corgis, et de chevaux, elle montait encore ? cheval ? 90 ans

Mise en retrait

Depuis une br?ve hospitalisation en octobre, les apparitions d’Elisabeth II ?taient devenues extr?mement rares, m?me si elle continuait ? assumer des <> au ch?teau de Windsor, la plupart du temps par visioconf?rence.

Le 29 mars, elle avait cependant assist? ? l’Abbaye de Westminster ? une c?r?monie religieuse en hommage au prince Philip. C’?tait sa premi?re grande apparition publique depuis des mois. Arriv?e au bras de son fils Andrew, s’appuyant sur une canne, on l’y a vue, fr?le et digne, marcher lentement et saluer apr?s la c?r?monie plusieurs participants.

Depuis la fin de l’ann?e 2021, la reine avait largement d?l?gu? ? son fils Charles, 73 ans, h?ritier de la couronne.

Avec AFP