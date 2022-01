D?c?s du Dr Ren? Charles, pionnier dans la lutte contre le diab?te en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les hommages pleuvent sur les groupes WhatsApp et autres r?seaux sociaux ? l’endroit du Dr Ren? Charles, d?c?d? ce lundi 16 janvier 2022. Amis, patients, membres de la famille, confr?res et consoeurs, chacun y va de son t?moignage. V?cue ou transmise d’une g?n?ration ? une autre.

Dans cet exercice, l’ancienne ministre de la Sant? publique et de la Population, le Dr Josette Bijou, se d?marque pour avoir partag? de grands moments dans sa carri?re aux c?t?s de celui qu’elle appelle toujours <>.

Avant, il y avait le diab?te et des diab?tiques en Ha?ti, mais personne n’avait pens? ? faire comme le Dr Ren? Charles : <>.

En effet, dipl?m? ? la Facult? de m?decine de l’Universit? d’?tat d’Ha?ti en 1956, le Dr Ren? Charles a fait sa r?sidence en laboratoire avec les docteurs Paul Boncy et Jean P?reira avant d’entrer ? New York au Mount-Sina? hospital et ? Rochester University en vue de poursuivre sa formation acad?mique. L?-bas, il a fait une sp?cialit? en h?matologie et en endocrinologie.

? son retour en Ha?ti, il a ?t? nomm? professeur ? la Facult? de m?decine de l’UEH o? il enseignait les maladies m?taboliques. <>, confiait sa fille, le Dr Nancy Charles Larco.

Pour un ancien ?tudiant qui pratique la m?decine ? New York, le Dr Ren? Charles a tout simplement r?volutionn? l’enseignement ? la facult? de m?decine en Ha?ti. <>, se souvient ce m?decin, devenu lui aussi un sp?cialiste en endocrinologie.

Le Dr Ren? Charles se distingue parce qu’il ne voulait pas que sa sp?cialit?, rare ? l’?poque, soit accessible uniquement aux plus riches. Ainsi, il a cr?? en 1973 l’Association ha?tienne de diab?te qui, bouscul?e par les exigences de son succ?s, allait devenir la Fondation ha?tienne de diab?te et de maladies cardiovasculaires.

Sa cible ?tait, jusqu’? son dernier jour, les plus d?munis. Aussi voulait-il cr?er un centre de r?f?rence dans la prise en charge du diab?te, confiait le Dr Nancy Larco, directrice de la Fhadimac.

En plus de sa grande r?putation dans le champ de la m?decine interne, le Dr Ren? Charles voyait l’ampleur du diab?te en Ha?ti comme un probl?me de sant?. De 1972 ? 1986, il dispensa des cours d’?pid?miologie et de sant? publique ? l’universit? de Miami. <>, fait savoir le Dr Josette Bijou.

Durant son passage, soit de huit mois, ? la t?te du minist?re de la Sant? publique et de la Population, le Dr Ren? Charles a initi? ce que les sp?cialit?s en sant? publique appellent aujourd’hui <>.

Le Dr Josette Bijou, qui ?tait directrice r?gionale ? l’?poque, garde du Dr Ren? Charles la d?termination d’un homme sans ambition personnelle qui voulait que le syst?me de sant? avance sur le chemin du progr?s.

Le Dr Ren? Charles, d?c?d? en ce d?but d’ann?e 2022, a bien rempli sa journ?e.

Ancien pr?sident de l’Association carib?enne de diab?te, prix <> ? la Jama?que en 2003 pour le travail de qualit? qu’il a r?alis? dans la m?decine carib?enne, le Dr Charles entre dans l’immortalit? parce qu’il a su laisser derri?re lui une oeuvre ?ternelle ? travers la Fondation ha?tienne de diab?te et de maladies cardiovasculaires. Pour sa fille Nancy Charles Larco, au-del? du b?timent, le Dr Ren? Charles a aussi laiss? des hommes et femmes bien form?s capables d’assurer la rel?ve.