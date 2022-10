D?c?s du journaliste Hancy Mars

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le journaliste Hancy Mars, ancien de la salle de r?daction du Nouvelliste, est d?c?d? ce vendredi 7 octobre, rapportent des proches du d?funt au journal.

Hancy Mars, qui travaillait ? la T?l?vision nationale d’Ha?ti, souffrait depuis plusieurs mois d’un cancer du rein. Il est d?c?d? aux Etats-Unis o? il luttait contre la maladie.

Hancy Mars ?tait coordonnateur g?n?ral de l’Association ha?tienne des journalistes ?conomiques et du d?veloppement durable (AHJEDD).

