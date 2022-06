D?c?s du professeur Jean Marie Wiener Girault, ancien collaborateur du Nouvelliste

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La chapelle du salon fun?raire Paret Pierre-Louis, sise ? la rue Jose Marti, a accueilli le vendredi 17 juin les parents et amis venus faire leurs adieux ? Jean Marie Wiener Girault, d?c?d? le 13 juin 2022 des suites de probl?mes de sant?.

Membres de la famille, amis, anciens collaborateurs et notamment une d?l?gation du coll?ge Saint-Louis de Bourdon ont pris part ? cette c?r?monie intimiste au terme de laquelle M. Girault a fait son dernier exit, discr?tement, par une porte lat?rale, laissant les retardataires adresser leurs condol?ances et salutations ? la famille.

N? le 8 d?cembre 1940, Jean Marie Wiener Girault, homme strict et s?v?re, a fait une longue carri?re dans le secteur de l’?ducation. Enseignant, inspecteur ? l’Education nationale et censeur au coll?ge Saint-Louis de Bourdon, M. Girault fut correcteur au journal Le Nouvelliste pendant plusieurs ann?es. D?c?d? ? l’?ge de 81 ans, il laisse apr?s lui deux fils, Philippe et Gardy Girault, et quatre petits-enfants.

La famille envisage d’organiser dans les jours qui viennent une messe en m?moire de Jean Marie Wiener Girault en vue de permettre ? un plus grand nombre de personnes de rendre un dernier hommage ? ce professeur qui a contribu? ? la formation d’un grand nombre d’?coliers.