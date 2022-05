<> de Bruno Mourral s?lectionn? pour le March? du Film ? Cannes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Cette ann?e, au march? du film ? Cannes, Bruno Mourral r?alisateur et coproducteur de <> aura l’occasion de pr?senter le dimanche 22 mai 2022, certains d?tails de ce projet (synopsis, enjeux, entre autres) baignant dans l’actualit? ha?tienne ? des agents de vente, des acheteurs potentiels et des programmateurs de festivals. Gr?ce ? leur s?lection pour la Vitrine des acteurs, l’un des ?v?nements coiff?s par la Plateforme Fronti?res, laquelle fait son comeback sur la Croisette pour la quatri?me ann?e cons?cutive.

<>, explique Mourral.

A l’approche de cette phase, pour lui, le sentiment voisine avec l’excitation. <>, indique-t-il.

Mettant en vedette des com?diens et com?diennes dont Jean Samuel Andr?, Rolaphton Mercure, Gessica G?n?us, Patrick Joseph, Manfred Marcelin, Ashley Laraque, Anabel Lopez et Marcus Boereau, <> ( Malatchong) a ?t? s?lectionn? pour la Vitrine des acteurs (buyers showcase) au c?t? de cinq autres films en provenance de la Turquie, du Canada, des ?tats-Unis et du Pakistan. Ce sont respectivement : <>, Cult hero >>, <>, <> et <>.

Quant aux 7 autres projets de films, ils ont ?t? ?galement choisis par Fronti?res pour la cat?gorie <> (Proofs of concept) qui elle-m?me est r?serv?e ? des projets en <>. Tels que : <> (Pays-Bas) ; <> (Irlande) ; <> (Autriche, Allemagne) ; <> (Alg?rie, France, ?tats-Unis) ; <> (France) ; <> (Afrique du Sud, ?tats-Unis) et <> (France, Syrie, Allemagne). La pr?sentation des <> se tient quant ? elle, le samedi 21 mai 2022, ? Cannes et en parall?le ? la 75e ?dition du festival international de cette ville.