<> de Jacquil Constant sera projet? samedi 21 mai ? Cannes

Le Nouvelliste : Quels sont vos sentiments ? l’approche de la diffusion de votre documentaire ? Cannes ?

Jacquil Constant : C’est comme un r?ve devenu r?alit? de pouvoir projeter mon long m?trage documentaire Ha?ti est une nation d’artistes. Le Festival de Cannes est le plus grand festival de cin?ma au monde. Il est extraordinaire que ce film soit une s?lection officielle pour le Pavillon Afrique, plateforme qui renforce la diaspora africaine par le r?seautage et le mentorat.

L.N : Qu’est-ce qui vous a pouss? ? r?aliser ce film documentaire ?

J.C. : J’ai r?alis? ce documentaire parce que je voulais changer le r?cit d’Ha?ti. Ce documentaire r?pond aux m?dias grand public qui ont affich? des images d’Ha?tiens apr?s le tremblement de terre d?vastateur de janvier 2010. De plus, je veux que ce documentaire soit vu ? travers les yeux d’un cin?aste ha?tien-am?ricain qu’Ha?ti a une riche histoire culturelle avec de l’art.

L.N. : Parlez-nous un peu du projet.

J.C. : <> (Ha?ti est une nation d’artistes) est une lettre d’amour ? tous les Ha?tiens d’Ha?ti et de la diaspora ha?tienne. Je veux que les Ha?tiens soient fiers de la riche culture et de l’histoire de leur communaut?. Je veux que le monde connaisse la contribution d’Ha?ti ? la production d’art noir gr?ce ? son histoire et ? sa culture. Ce projet a chang? ma vie en m’exposant aux fantastiques peintres, sculpteurs, conservateurs et galeristes ha?tiens.

Vous connaissez le dicton selon lequel l’art imite la vie. Je suis devenu un conservateur d’art ha?tien, un galeriste et auteur d’un long m?trage documentaire ? travers l’histoire en d?veloppement sur Ha?ti est une nation d’artistes.

L.N. : Quel est votre objectif avec un projet pareil ? Quelles sont vos attentes ?

J.C. : Mon objectif est que ce documentaire remporte des prix dans divers festivals de cin?ma. Je veux encourager les Ha?tiens ? faire plus de films qui changent le r?cit d’Ha?ti. C’est une b?n?diction de continuer ? produire des films car c’est une passion en tant que cin?aste et directeur ex?cutif du Festival international du film d’Ha?ti. Je veux pouvoir continuer ? faire des films sur l’humanit? de la culture ha?tienne.

Mon prochain film sera un film narratif. Un jour, mon objectif est d’avoir une ?cole de cin?ma en Ha?ti et de donner aux ?tudiants l’opportunit? de devenir cin?astes.

L.N. : Et quels sont vos projets futurs ?

Je pr?vois de tourner le premier film narratif en Ha?ti, ? New York et en Californie. Je veux continuer ? renforcer le cin?ma ha?tien ? travers la r?alisation, la conservation et le leadership par le biais de mon organisation ? but non lucratif. Je veux avoir un ?cosyst?me d’art et de cin?ma ha?tien robuste pour une industrie durable. J’ai lanc? la Haitian Bricolage Gallery pour pr?senter des artistes ha?tiens ? Los Angeles et ? l’international.

Propos recueillis par Frantz Duval