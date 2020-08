Le Nouvelliste : Vous suivez l’évolution de l’économie haïtienne depuis plusieurs années. Selon vous, quelle place, quel rôle, quels problèmes posent la proximité et les relations avec la République dominicaine pour l’économie haïtienne ? FAJ/JGué : D’entrée de jeu, il faut souligner que la proximité physique de deux ou plusieurs marchés offre le potentiel d’un nombre plus important de consommateurs pour la production de biens et de services de…