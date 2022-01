De la r?forme constitutionnelle aux r?formes institutionnelles : le syst?me ?lectoral et le syst?me des partis en lambeaux

Simple angle, pour entrer dans le labyrinthe constitutionnel par des probl?matiques transversales. Depuis plus de trente ans, je n’ai jamais pratiqu? un journalisme pol?mique. J’ai essay? de pratiquer un journalisme constructif, didactique. Lorsqu’il s’agit de passer aux actes sur la question de la r?forme constitutionnelle, la classe politique et le reste des forces vives du pays, faute de consensus, multiplient les messages contradictoires. Il y a ensuite la question essentielle du cadre institutionnel et normatif. Les d?fis sont multiples. C’est r?v?lateur d’une sorte d’incomp?tence collective, d’amateurisme notoire, de m?diocrit? ?lective et d’inefficacit? affligeante qui s’est empar?e de notre soci?t? depuis plusieurs d?cennies. Il ne faut pas se pr?cipiter en occultant des donn?es d’ordre cognitif, organisationnel, technique et financier avant de s’?tre au moins entendu sur certains probl?mes comme celui du syst?me ?lectoral et du syst?me des partis, etc. Deux chantiers d’envergure !

Plus que la corruption, c’est le syst?me ?lectoral chaotique, le discr?dit des partis politiques qui ont coul? le pays ainsi que l’irresponsabilit? du secteur des affaires. Les nantis n’ont pas jou? leur r?le ? bon escient, pr?f?rant investir, ? bien des ?gards, dans les magouilles et les complots. La faiblesse et la multiplicit? des partis politiques, <>, regroupements sans ancrage, partis bidon, ont aggrav? en fait la crise, en creusant le d?ficit de repr?sentativit?, les pertes immenses des secteurs priv? et productif, l’instabilit? chronique. Il faut tirer les cons?quences des crises ?lectorales ? r?p?tition et des aberrations constitutionnelles y aff?rentes ? tous les niveaux : on a d?sormais un pays en lambeaux, un Etat paria. Si tous les gouvernements qui se sont succ?d? ces trente derni?res ann?es ont ?t? incapables de prendre des d?cisions judicieuses, ou qu’on ne les <>, comment peut-on penser que le prochain parviendra ? accomplir la t?che encore plus difficile d’entreprendre ces r?formes vitales ? Cet ?tat permanent d’instabilit? institutionnelle, s’il asphyxie et d?truit le pays, arrange visiblement <>, contrebandiers et trafiquants de tout acabit, criminels insatiables et libres, farouches incarnations de ce syst?me de gouvernance o? les moins capables de diriger et d’administrer sont ?lus par les moins capables de choisir ou de discerner que Jean d’Ormesson appelle l’inaptocratie. Pure v?rit?, apr?s plus de trente ans de d?rives, de larmes, de ruines et de regrets.

Aujourd’hui, une nouvelle constitution ou une r?forme constitutionnelle seule ne permettrait pas au pays de se relever. Mais comment ? La t?che est difficile mais incontournable, historique, car les ressources humaines int?gres et altruistes font largement d?faut. C’est d’ailleurs notre principal probl?me ! Ce n’est pas le principal obstacle ? l’implantation de l’Etat de droit chez nous, une nouvelle constitution ! Cependant, le rapport de force politique dominant, favorable ? l’alliance des forces conservatrices et des protagonistes/b?n?ficiaires du chaos planifi?, sape ? court terme cette perspective. Avec le recul, il est clair aujourd’hui que le discr?dit des partis politiques est en fait le reflet des r?sultats ?lectoraux d?sastreux. Leur affaiblissement pour des raisons diverses suppose sans doute de mieux comprendre les ?normes efforts de r?organisation et de promotion citoyenne ? entreprendre pour moderniser notre r?gime politique. Il faut comprendre aussi que sans des partis politiques solides, organis?s, progressistes, il n’y aura pas d’Etat de droit stable et prosp?re. Cependant, ce renouveau des partis politiques n’est pas possible sans un secteur des affaires ?clair?, compos? de citoyens pro-actifs et soucieux du bien commun. Cet aspect de la question est incompressible, fondamental. Malgr? l’?tendue du d?sastre ?conomique et social, la classe politique, dans l’incapacit? de sauvegarder ce syst?me sans avenir et face au risque d’un embrasement s?curitaire catastrophique, se laisse happer par ses divisions, ainsi que les autres secteurs, notamment le secteur priv? des affaires et la soci?t? civile.

Au fil des ans, la classe politique ha?tienne est ajust?e ? un espace politique ratatin? et la soci?t? civile ? un syst?me ?lectoral improbable qui co?te tr?s cher ? la fois au secteur public et au secteur priv?. Le pays est en crise depuis d?j? plusieurs d?cennies et toutes les tentatives pour mettre sur pied un organisme ?lectoral permanent ou d?finitif ont ?chou? piteusement. Une institutionnalisation qui, apr?s la <> du g?n?ral pr?sident Henri Namphy, est vite devenue un long chemin de croix pour le pays ? partir de la tentative avort?e du pr?sident Prosper Avril en 1989 de mettre sur pied une institution ?lectorale d?finitive. C’est d’ailleurs l’un des points qui retardent en partie la finalisation du projet de d?mocratisation. Cela rend la stabilit? politique d’autant plus impossible. Or, chaque jour la d?t?rioration alarmante de la qualit? des vies des Ha?tiens relance avec acuit? la question des d?cisions urgentes ? adopter pour endiguer le risque de troubles sociaux de grande envergure et r?duire l’influence ?trang?re pas toujours positive. Il faut certainement r?soudre ce probl?me institutionnel et organisationnel pour esp?rer renouer avec un syst?me d?mocratique moins al?atoire, plus stable en dehors des interventions onusiennes et en particulier, des ing?rences am?ricaines. Les Blancs en rempla?ant les FAd”H par une police civile aujourd’hui en pleine d?confiture nous ont foutu de la merde en plein visage. Quel g?chis ! Aujourd’hui, alors m?me que l’Etat dans sa composante s?curitaire s’est bris?, les le?ons ne semblent toujours pas tir?es.

On l’a vu r?cemment sous la d?funte l?gislature qui a tout fait pour saboter la mise sur pied du Conseil ?lectoral permanent dont la formation a ?t? simplifi?e ? travers les amendements contest?s du pr?sident Ren? Pr?val. Une autre question est celle de la d?su?tude du syst?me ?lectoral proprement dit qui m?rite d’?tre r?nov?, comme le r?p?te ? raison l’ancien conseiller ?lectoral Rosemond Pradel. Il ne s’agit pas seulement ici de d?noncer l’?ch?ancier ?lectoral en cascade tel que pr?vu constitutionnellement dans un pays si pauvre et si d?sorganis?. Mais la r?silience si co?teuse du syst?me ha?tien a ?t? mise aussi ? mal sous l’effet de facteurs exog?nes. Quand je parle des ?lections, je parle de tout un syst?me bas? sur une logique de partage du g?teau, de fraudes massives, de violences planifi?es et d?lib?r?es, dans lequel tout est sujet ? compromission, ? transaction, o? des questions aussi bien juridiques que techniques doivent faire partie d’un <> sinon elles sont bloqu?es ou escamot?es et o? m?me les partis qui ne sont pas au pouvoir et les ?trangers ont leur droit de veto. Pour le faire effectivement et ?quitablement, il faut avoir des muscles politiques et la l?gitimit? n?cessaire pour arbitrer entre les int?r?ts des diff?rents acteurs. Il faut aussi beaucoup d’int?grit? pour contrer les tentatives et les pulsions de mort, sachant que plusieurs secteurs et groupes seraient pr?ts ? payer une fortune en pots-de-vin pour ?viter un tel changement de paradigme.

Bref, le coeur de la politique nationale est caract?ris? par une tension fondamentale entre, d’une part, les prescrits constitutionnels en mati?re d’interactions politiques et institutionnelles, qui d?pendent de leur application et, d’autre part, les solutions para-constitutionnelles ou combinaisons affectant le fonctionnement g?n?ral du pays suivant des recettes ?cul?es ou sch?mas de coquins. Et que voit-on ? La derni?re loi sur les partis politiques doit ?tre r?vis?e parce qu’elle constitue un handicap au renforcement des partis politiques dignes de ce nom. Cette prolif?ration est un enfer : une <> pareille s’apparente certainement ? une entit? chaotique qui ne m?ne nulle part. C’est effroyable et contre-productif ! On ne peut pas avoir plus de deux cent partis politiques reconnus l?galement ni cinquante partis politiques ayant une repr?sentation ?lectorale ou une centaine de partis conformes aux dispositions du d?cret ?lectoral (2015). Bien que cette forme de multipartisme puisse ?tre l?gale, elle est totalement absurde et ridicule, n?gative et al?atoire. Cette inflation ou overdose de partis politiques -pour la plupart faux – ne favorise pas le travail du CEP provisoire ni le renforcement de l’Etat de droit. La crise post-Jovenel Mo?se fournit un exemple parlant d’une telle tension. De toute ?vidence, cela signifie que seule une institution ?lectorale permanente est indiqu?e pour proc?der, une fois la r?forme constitutionnelle r?alis?e, ? l’application d’un syst?me ?lectoral r?nov?, moderne et transparent en tous points. Mais qui r?formera nos partis et dirigeants politiques en r?duisant drastiquement leur nombre ? Pour les rendre cr?dibles, efficaces et populaires ? travers un tripartisme ou multipartisme raisonnable et fonctionnel ? …

Pierre-Raymond DUMAS