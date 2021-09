<> de l’artiste Olivier Bertoni

La Galerie d’Art du Centre Culturel Babeque apres plus d’une annee de fermeture du a la pandemie de Covid-19 reouvre grandement ses portes a la rue Roberto Pastoriza # 329, Naco, Santo Domingo, pour accueillir l’exposition d’art contemporain baptise <> de l’artiste haitien, Olivier Bertoni. Ce plasiticien, diplome de La Escuela de Arte de Altos de Chavon en Republique Dominicaine et de la Parson School of Design, New School University de New York, aux USA, est un disciple de l’emblematique peintre haitien Nehemy Jean.

Olivier Bertoni a fait du chemin dans sa profession d’artiste. Il s’illustre comme professeur de peinture pour transmettre sa technique a ses eleves. En 2014, il a eu son premier one man show intitule <> a l’Alliance Francaise de Santo Domingo. En 2016, il expose a la galerie art.endar de Berlin sous le titre “Migration, changement et renaissance”. Son travail s’inspire beaucoup de sa nostalgie de l’innocence perdue de son enfance et de sa situation de migrant. Elle exprime aussi sa preoccupation a developper une relation harmonieuse et des liens de solidarite entre ses deux cultures, l’original et l’adoptive.

Sur cette exposition qui s’ouvre le jeudi 30 octobre 2021, l’artiste explique : <>

Notons que 25% des fonds generes par la vente des oeuvres d’Olivier Bertoni seront verses en support a la reconstruction des maisons des victimes du tremblement de terre qui a ravage le grand Sud d’Haiti le 14 aout dernier.

<>, explique cet artiste qui utilise principalement de la peinture, des crayons et du collage en raison du caractere intuitif de son travail inspire du passe et des experiences oubliees qu’il emprunte assez souvent a des artistes comme Alechinsky, Basquiat, Reno, Picasso et autres.