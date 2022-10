<> de Makenzy Orcel dans la deuxi?me s?lection du Prix Goncourt 2022

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comme annonc?, l’Acad?mie Goncourt vient de publier, ce mardi 4 octobre 2022, la deuxi?me s?lection du Prix Goncourt 2022. Seulement huit (8) des 15 ouvrages de la premi?re s?lection sont encore dans la course pour remporter ce prix. Et le dernier roman de Makenzy Orcel est bel et bien pr?sent dans cette deuxi?me s?lection.

