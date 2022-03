De Miami a Geneve, deux nouveaux prix pour le film Freda

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le premier long metrage de fiction de cinema de la realisatrice haitienne, pour sa grande premiere aux Etats-Unis, repart avec le gros lot en decrochant le grand prix du MIFF qui a demarre le 4 mars dernier et prend fin ce lundi 14 mars 2022. <>, a declare le jury compose de Damon D’Oliveria, April Dobbins et Ruben Peralta Rigaud.

Parallelement, la realisatrice haitienne a aussi conquis le jury du 20e festival du film et forum international sur les droits humains de Geneve qui lui a attribue le grand prix de fiction ex aequo avec la kosovare Kaltrina Krasniqi pour son film <>. <>, justifie le Jury international et preside par Shahrbanoo Sadat, aux cotes de Elene Naveriani, Julien Neutres et Thierry Oppikofer.

Depuis sa projection a la 74e edition du festival de Cannes ou il a recu la mention speciale Decouverte Prix Francois Chalais, <> n’arrete pas d’etre recompense dans moult festivals. Le film a deja recu le Prix decouverte meilleure oeuvre et le Prix du public au festival international du film de Namur (Belgique), le grand prix du jury et le prix du public au festival Paysages de cineastes (France), l’Etalon d’argent et le Prix du meilleur son au Fespaco (Burkina Faso), le prix du meilleur film TV5 Quebec-Canada au festival de films CINEMANIA, le Prix du meilleur premier film qu’il a recu au festival Cine Global de Santo Domingo, entre autres.