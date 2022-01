De nouvelles nominations au sein de l’administration publique

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-01-12 | lenouvelliste.com

Le Premier ministre, Ariel Henry, a publi?, le mardi 11 janvier 2022, dans le journal officiel <>, un nouvel arr?t? nommant une femme ministre et une autre femme responsable de la m?diation du travail de l’industrie de la confection vestimentaire avec rang de ministre et ?galement huit directeurs g?n?raux. Les citoyennes ?mmelie Proph?te Milc? et Dithny Joan Raton ont ?t? respectivement nomm?es ministre de la Culture et de la Communication et M?diatrice sp?ciale du travail de l’industrie de la confection vestimentaire. ?mmelie Proph?te Milc? remplace Ariel Henry au poste de ministre de la Culture et de la Communication par int?rim. Paul Harry Voltaire devient le nouveau Directeur g?n?ral du Fonds d’assistance ?conomique et sociale (FAES) alors que Jean Luc Ouanche est nomm? directeur g?n?ral de la Loterie de l’?tat ha?tien (LEH).

L’arr?t? nomme aussi Azad Belfort directeur g?n?ral du minist?re des Affaires ?trang?res et des Cultes (MAE) et Jean Falli?res Bazelais directeur g?n?ral du minist?re de la Justice et de la S?curit? Publique (MJSP). Herv? Boursiquot occupe le poste de directeur g?n?ral de l’Office national de partenariat en ?ducation (ONAPE). Quant ? Ken Lacoste, il est nomm? directeur g?n?ral de l’Autorit? portuaire nationale (APN). Les citoyens Laurent Joseph Dumas et Charles Raymond Pierre sont nomm?s directeur g?n?ral de l’Office national de l’aviation civile (OFNAC) et directeur g?n?ral du minist?re des Travaux publics, Transports et Communications (MTPTC).

Jeanne Saint?us Auteur

