De Sison a Merten, consolidation ou reparation?

Les Etats-Unis d’Amerique, pour des raisons de politique interne, ne sont pas en mesure de designer un nouvel ambassadeur en Haiti. Les Republicains du Senat americain bloquent des nominations du president Biden.

Michele J. Sison ayant beneficie d’une promotion, passee a travers les mailles du controle senatorial, laisse Haiti. La diplomate de carriere va occuper de plus hautes fonctions.

Kenneth Merten qui n’etait plus ambassadeur vient depanner le Departement d’Etat sur un terrain qu’il connait bien. Depuis 2009, a un titre ou a un autre, ce diplomate de carriere s’occupe du dossier Haiti.

Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c’est donc Kenneth Merten qui retrouve le bureau de Tabarre, la ou loge l’ambassade des USA en Haiti. Il revient comme charge d’affaires apres avoir ete ambassadeur et envoye special pour Haiti.

Merten a la lourde tache de remplacer Sison et de faire mieux apres la sortie fracassante de Daniel Foote du poste d’envoye special pour Haiti.

Foote, Sison et Merten sont tous des diplomates de carriere. Cela signifie qu’ils mettent en place la politique decidee par la Maison blanche, le conseil national de securite ou le departement d’Etat. Ils n’agissent pas a leur guise meme si l’indignation personnelle de Daniel Foote sur la maniere dont le dossier Haiti est traite par sa hierarchie fait partie des choses qui arrivent.

Quelles feuilles de mission a recues Kenneth Merten ? On ne le saura pas. Pas de sitot. Il faudra le voir a l’oeuvre.

Vient-il consolider les positions que Michele Sison avait fortifie (sur le Venezuela, Taiwan, la Chine, les relations Haiti – Republique dominicaine) et rechercher les politiques haitiens qui serviront servilement ces desseins ?

Merten vient-il corriger les outrances de son predecesseur au poste d’ambassadeur ? L’administration Biden est pressee de changer son fusil d’epaule sur le cas Haiti. Les democrates des commissions des Affaires etrangeres du Senat et de la Chambre des representants taclent a repetition la politique de leur president. Merten sera-t-il le reparateur ?

La encore, il est trop tot pour le dire.

Les parlementaires ne dictent pas sa position a l’executif. Aux USA, les lobbyistes orientent plus les miracles que les bons sentiments ou la raison.

Grand connaisseur d’Haiti, Kenneth Merten peut aussi bien refaire comme il a deja fait ou rebattre les cartes. Tout dependra des ordres recus et de son sentiment personnel s’il s’est convaincu qu’il a accompagne Haiti ces dernieres annees sur le chemin du pire.

Interroge sur le retour de Kenneth Merten en Haiti, Ricardo Seitenfus, ancien diplomate bresilien en charge de l’Organisation des Etats Americains lors des elections de 2011, a declare au Nouvelliste : << L'ambassadeur Merten parle creole et la plus grande partie de sa carriere professionnelle a ete faite en Haiti. Un homme plutot reserve, calme, enclin a plus ecouter que parler. Il a obei sans sourciller aux idees, y inclus les plus radicales, de Cherryl Mills et d'Hillary Clinton. Donc, l'echec de la diplomatie americaine en Haiti est egalement SON echec !

Est-il nomme pour continuer avec une strategie vouee a la faillite ? Ou, au contraire, le gouvernement americain lui donne-t-il une chance de se rattraper face a l’Histoire ? >>

Le charge d’affaire Merten est-il en Haiti en mission de consolidation du pire ou de reparation pour le meilleur ? On le saura assez vite.