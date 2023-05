Début ce jeudi de la 1ère édition des journées scientifiques du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement

​

Début ce jeudi 25 mai de la première édition des Journées scientifiques du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement.

La Banque de la République d’Haïti (BRH) organise à l’hôtel Marriott les jeudi 25 et vendredi 26 mai les journées scientifiques du Fonds BRH pour la Recherche et le Développement. À l’occasion, les porteurs de cinq projets de recherche financés par le Fonds présenteront les premiers résultats de leurs travaux.

Le Gouverneur de la BRH, Jean Baden Dubois, qui a procédé à l’ouverture de cette activité a déclaré que ce moment marquait un jalon important dans l’engagement de l’institution envers le progrès scientifique et l’innovation. « Il symbolise notre conviction que la recherche et le développement sont les moteurs de notre pays », a-t-il souligné.

« En organisant ces journées scientifiques, nous souhaitons créer un espace de dialogue, d’échanges et de collaboration où les nouvelles idées peuvent germer, où les découvertes peuvent être partagées et où nous pouvons tous envisager ensemble l’avenir de la science et de l’innovation en Haïti », a-t-il ajouté.

Le gouverneur de la Banque centrale en a profité pour encourager les responsables et chercheurs à incorporer la recherche dans leurs activités académiques et universitaires. « Nos défis économiques, sociaux et environnementaux peuvent être relevés que par des réponses innovantes, issues d’une réflexion méthodique et rigoureuse », a-t-il argumenté.

Sur la même lancée, M. Dubois a invité les chercheurs bénéficiaires à employer de manière judicieuse et efficace les ressources du fonds. « L’objectif est que les conclusions de leurs recherches bénéficient à l’ensemble de la communauté, tout en contribuant à l’élargissement des connaissances et à l’avancement de l’état de l’art sur les enjeux auxquels notre société et notre monde sont confrontés », a-t-il souligné.

Lancé en février 2020, le Fonds BRH pour la Recherche et le Développement entend contribuer à combler un vide dans le domaine du financement de projets de recherche en Haïti. Pour la session 2020-2021, le Fonds a sélectionné cinq projets pour un financement à hauteur de 109 millions de gourdes.

Outre la présentation des premiers résultats des cinq projets soutenus lors de la première cohorte, les participants à ces journées scientifiques feront connaissance à deux des sept projets sélectionnés pour la deuxième cohorte. « Développement et évaluation d’outils, technologies et méthodes en vue d’innovations techniques/mécaniques, institutionnelles, organisationnelles et agro-industrielles dans les filières céréales et protéagineuses », « Recherche sur l’utilisation des plantes médicinales pour la résilience sanitaire et économique dans le Grand Sud », et « anticipation des évènements climatiques extrêmes sur Haïti pour un développement durable » sont les trois projets présentés ce jeudi 24 mai.

Lors de son allocution, le Gouverneur a également salué l’engagement et le professionnalisme de l’équipe de la Direction exécutive du Fonds– menée par Ronald Gabriel -, sans qui, a-t-il souligné, les progrès accomplis par le Fonds BRH pour la Recherche et le Développement auraient été irréalisables. M. Jean Baden Dubois a également remercié les partenaires du Fonds notamment la BID et le Ministère de l’économie et des Finances (MEF).

Le titulaire du MEF, Michel Patrick Boisvert, qui a pris la parole à cette première journée, a rappelé que le Fonds BRH pour la Recherche et le Développement a pris naissance dans un contexte de crise sanitaire mondiale. « Malgré ce contexte difficile, le fonds a fait son chemin et a porté des fruits », a-t-il déclaré.

Dans ce contexte difficile, Michel Patrick Boisvert indique que le ministère de l’économie a fait le choix non seulement d’implémenter des programmes sociaux susceptibles de mitiger la crise aiguë impactant le bien-être des Haïtiens mais a également investi dans l’avenir en s’associant aux Fonds BRH pour la Recherche et le Développement en tant que partenaire financier. « Il s’agit d’un arbitrage difficile mais nécessaire », a-t-il signalé.

La contribution du MEF dans la constitution de ce fonds, souligne M. Boisvert, traduit la volonté du gouvernement d’investir dans la durabilité et représente du coup un pari sur l’avenir. « Le pays est confronté à pas mal de problèmes qui méritent des solutions complètes et définitives. C’est pourquoi nous avons identifié un ensemble de problématiques devant faire l’objet d’analyses et d’études appropriées et dont les recommandations sont attendues sous forme de plans d’action opérationnels tenant compte des contraintes socio-politiques de mise en œuvre », a-t-il indiqué.

Le ministre Boisvert dit encourager, à cet effet, des projets dans d’autres domaines tels que l’urbanisme, les infrastructures, les énergies, l’économie verte, l’économie bleue, afin de créer cette masse critique en alliant connaissance et compétence.

Soulignons que dans le cadre de cette première journée plusieurs personnalités sont intervenues notamment Mme Giulia Lotti de la BID, M. Vincent Hommeril de l’Ambassade de France, Dr. Michel Théard, de la Fondation SOGEBANK et Dr. Samuel Pierre de l’École Polytechnique Université de Montréal (ISTEAH). Ce dernier est intervenu sur le « Rôle de l’Etat et du secteur privé dans la promotion de la recherche ».

