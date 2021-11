Deces de Jacques Deschamps Fils, Monsieur boxe et grand du sport

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La nouvelle de la mort de Jacques Deschamps Fils a surpris en ce debut du mois de novembre. Rentre ce week-end du Canada, il a succombe, chez lui, d’une crise cardiaque massive. Jacques Deschamps Fils qui fut l’unique promoteur de boxe a travers le pays, a perdu son dernier combat sans avoir eu le temps de se battre.

Jacky Deschamps fut le plus grand promoteur de boxe professionnelle en Haiti, et occupa le poste de president de Boxe Internationale. Il comptait a son actif la gestion de carriere de champions du monde et du Commonwealth. Repute etre un dirigeant honnete et authentique, Jacky Deschamps, surnom donne par ses pairs, avait eu la confiance de presque tous les boxeurs du continent americain. En Haiti, au Mexique, aux USA, au Bresil, au Venezuela, dans toute l’Amerique centrale et les Caraibes, ses qualites et son serieux etaient reconnus. Qui ne se souvient pas des traditionnelles soirees de gala de boxe organisees par Jacques Deschamps Fils au Karibe Convention Center ?

Ne fut-il pas le pere spirituel d’un certain Evens Pierre, l’enfant terrible de Cite Soleil qui avait eu la possibilite de croiser les gants avec le grand Manny Pacquiao ? Jacques Deschamps Fils avait permis aux fans et sympathisants du noble art de decouvrir une pleiade de boxeurs haitiens, entre autres Wilky Campfort, Azea Augustama qui allait representer Haiti aux Jeux Olympiques ou encore Melissa Saint-Vil qui avait dispute un championnat du monde en Finlande.

A cote de sa passion pour la boxe, il fut aussi un grand amateur du football. Jacques Deschamps Fils fut vice-president du Violette AC, et un ancien dirigeant du Don Bosco FC de Petion-Ville.

En octobre 2019, Jacques Deschamps Fils, l’un des Haitiens qui detenaient une tres belle carte de visite a l’echelle mondiale, a ete honore lors de la 57e edition du congres annuel de la WBC a Cancun, au Mexique, en signe de reconnaissance et pour les bons et loyaux services rendus a la boxe professionnelle pour le continent americain.

Parallelement, Jacques Deschamps Fils fut aussi vice-president du Conseil d’Administration de la Maison Henri Deschamps, <>. Il a ete president de la Chambre de commerce et d’industries d’Haiti, il occupait egalement le poste de premier Vice-president de la societe SCIOP SA. Il fut aussi Consul general honoraire de la Republique de Turquie, en Haiti et jusqu’a sa mort, il etait directeur de la World Federation of Consuls (FICAC). Il fut aussi l’un des membres fondateurs de la Fondation Lucienne Deschamps dont il fut jusqu’a sa mort president du Conseil d’administration.

Il va sans dire que le monde financier et le monde sportif haitien perdent un grand dirigeant.