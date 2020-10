Etienne Moïse, père du président de la République Jovenel Moïse, est décédé ce dimanche 4 octobre en sa résidence privée. « Monsieur Étienne Moïse était un homme conciliant et courageux, qui a su se sacrifier et faire preuve de courage et de persévérance au bénéfice de sa famille. Jusqu’au soir de sa vie, il a poursuivi et maintenu, dans un profond sentiment d’attachement à son pays, son plus grand rêve, celui de contribuer au progrès et au développement de la Nation », a écrit l…