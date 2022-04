Decote de la gourde et explosion des couts du fret maritime attisent la flambee des prix

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La depreciation de la gourde par rapport au dollar se poursuit. Le taux de reference de la BRH affichait, le 5 avril 2021, 80 gourdes 32 pour 1 dollar americain contre 105 gourdes 6269. En un an, cela represente 25 gourdes.

Sur le marche informel, pour acquerir un certain montant, le differentiel est plus important. Il faut entre 118 et 120 gourdes pour 1 dollar, a appris le journal Le Nouvelliste d’une source proche de la grande importation de produits agroalimentaires en Haiti.

Les peripeties pour trouver des dollars, les risques de pertes de change entre deux commandes provoquent des anticipations qui impactent les prix des produits de premiere necessite, a-t-elle explique, soulignant qu’il faut ajouter, depuis la pandemie de Covid-19, l’explosion des couts du fret maritime qui rendent plus chers des produits de premiere necessite sur le marche local.

Par exemple, en glissement annuel -fevrier 2021/ fevrier 2022-, le prix du riz a connu une hausse de 36,1 % sur le marche local. Mais ce produit n’a pas connu de hausse importante sur le marche americain d’ou Haiti importe l’essentiel du riz. Entre septembre 2021 et janvier 2022, le prix de la tonne metrique de cette cereale, avec 5 % de brisure, est passe de 400 a 427 dollars americains, soit une augmentation de 6,75 %, selon l’Index Mundi.

<>, a-t-elle confie. <>, a indique cette source, soulignant que les grandes compagnies maritimes qui font du transport en vrac, entre autres, comme Mersk, MSC, CMA, apres des annees de contre-performance, <>.

Baisse de l’importation

L’envolee des cours du carburant affecte aussi les prix du fret, a poursuivi cette source, soulignant que les importateurs d’Haiti, minuscules en termes de volume dans les operations des grandes compagnies maritimes, subissent les prix imposes pour le fret, payes en dollars americains. L’explosion des prix du fret, la decote de la gourde et le rencherissement des cours de certains produits, bien avant la guerre en Ukraine, a impacte les importations, a confie cette source.

<>, a-t-elle explique, soulignant qu’il ne faut pas sous-estimer l’impact sur les prix quand il y a une diminution de l’offre par rapport a la demande.

Flambee des prix, avant la vague inflationniste generee par la guerre Russie/Ukraine

L’Institut haitien de statistique et d’informatique (IHSI) vient de publier l’Indice des prix a la consommation (IPC) pour le mois de fevrier 2022. Les variations mensuelle et annuelle de l’IPC ou les taux d’inflation mensuelle et annuelle s’elevent a 2.1 % et 25.2 %, contre respectivement 0.6 % et 24.0 % en janvier 2022.

L’inflation annuelle observee en fevrier 2022, precise l’IHSI, s’explique par le comportement des differentes divisions, ou composantes principales, de l’IPC.

Les prix des <> ont cru de 3.2 % sur un mois et de 25.9 % sur un an, alors que les prix des <> ont augmente de 2.6 % mensuellement et de 26.6 % annuellement.

Le poste <> a enregistre une hausse de 3.1 % sur un mois et un accroissement de 28.6 % sur un an, pendant que les prix des soins de sante avaient connu une croissance mensuelle de 1.2 % et de 25.2 % en glissement annuel. Pour sa part, la progression des prix du transport etait de 6.3 % sur un mois et de 30.2 % sur un an.

L’IHSI note a l’encre forte les produits qui ont le plus contribue a la forte augmentation du niveau general des prix en glissement annuel. Pour le poste <>, on retient le riz (en moyenne 36.1 %), le pain (30.3 %), les viandes (en moyenne 23.2 %), le lait (en moyenne 27.9 %), l’huile comestible (62.2 %), le citron (20.5 %) et le sucre (en moyenne 27.4 %). Pour les articles <>, ce sont plutot la chemise (27.0 %), le pantalon pour homme (26.1 %), le soulier, le tennis (34.1 %) et les sandales (28.2 %).

Dans la categorie <>, les plus grosses variations de prix proviennent du loyer du logement (20.4 %), de l’eau (40.2 %), du charbon de bois (33.6 %), du gaz propane (58.0 %) et du kerosene (119.8 %).

Dans la rubrique <>, ce sont les prix des medicaments (29.7 %) et des lunettes a verres correcteurs (20.7 %) qui ont connu les hausses les plus importantes. Tandis que dans le secteur <>, c’etaient plutot les couts de l’entretien de vehicule prive (36.9 %) et de l’essence et du gasoil (66.6 %) qui ont connu les hausses les plus significatives.

<>, indique l’IHSI, qui confirme egalement que toutes les regions geographiques avaient contribue a la montee de l’inflation en fevrier 2022. Les variations geographiques les plus significatives par rapport au mois de fevrier 2021 concernent surtout le Reste Ouest et le Sud qui ont affiche des taux respectifs de 26.7 % et de 26.9 %.

Roberson Alphonse