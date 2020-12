Loi publiée dans le journal officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur en 2019 1. Loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l’expérience professionnelle (RVAEP), publié dans Le Moniteur du lundi 25 février 2019, numéro spécial no 6 Arrêtés publiés dans le journal officiel de la République d’Haïti, Le Moniteur en 2019 Arrêté relatif aux nouvelles appellations des Chambres de Commerce dé…