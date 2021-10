Decu, le juge charge de l’instruction de l’assassinat de Me Monferrier Dorval demissionne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Avant de soumettre sa demission, le juge Regis avait deplore le manque de support du CSPJ. Oblige de se mettre a couvert, le magistrat avait denonce la situation. Le directeur general de la Police nationale d’Haiti (PNH), Leon Charles, avait recupere des armes mis a sa disposition et l’ex- commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Me Bed-Ford Claude, n’avait pas donne suite a des ordonnances de comparution de plusieurs personnalites, dont la premiere dame Martine Moise, dans le cadre de son enquete.

Le secretaire general du barreau de Port-au-Prince, Me Robinson Pierre-Louis, interroge par le journal Le Nouvelliste, a dit comprendre, en tant que pere de famille, la decision du juge d’instruction, objet de menaces. <>, a confie Me Pierre-Louis. <>, a indique Me Pierre-Louis, soulignant que l’on assiste a un cas caracterise par deux poids, deux mesures. <>, a dit Me Robinson Pierre-Louis.

Me Jean Wilner Morin, president de l’Association nationale des magistrats haitiens (ANAMAH), interroge par le journal, a confie avoir tente la veille d’en dissuader le juge Regis. <>, a constate le president de l’ANAMAH. <>, a prevenu le president de l’Association des magistrats haitiens (ANAMAH).

La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) disposent des informations qu’elle n’a pas envoyees a la justice, a revele le juge Morin, reprenant des conversations avec le juge Regis. <>, a relate Me Morin. <>, s’est inquiete le president de l’ANAMAH.

Avant la demission du juge Regis, le FJKL, a l’occasion de la premiere commemoration de l’assassinat du batonnier Monferrier Dorval, a l’entree de son domicile a Pelerin, avait denonce le commissaire Bed-Ford Claude.

Stupefaction du RNDDH

<>, a confie au journal Marie Rosie Ducenat Auguste du RNDDH. <>, a-t-elle fait comprendre.

La FJKL a dit noter que les <>

<>, peut-on lire dans ce communique, qui avait rappele que huit personnes sont ecrouees dans le cadre de cette affaire. Il s’agit de : Modelet Senegeau, alias Abidy; Mackender Fils-Aime; Dunes Vilpique, alias Jah; Markenson Charles, alias Cobra; Gerson Laurent, alias Ti Luc ou Louko; Richelet Augustin, Valery et Johnny Toussaint.

Le Conseil de securite de l’ONU, le Core Group et d’autres entites avaient appele a ce que justice soit rendue au batonnier Dorval. L’executif, avant l’assassinat du president Jovenel Moise, avait refuse un appui international a l’enquete.