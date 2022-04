Dedley Aurephar, le celibataire

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a confie Dedley Aurephar, precisant que la serie comportera 50 episodes.

<>, a explique Dedley Aurephar, ajoutant que l’attente sera payante.

Ne a Port-au-Prince le 7 octobre 1987, Dedley Aurephar a debute tres jeune dans la danse. Voulant toujours s’exprimer avec son corps, il avait l’habitude d’offrir des performances sur son quartier avec d’autres enfants. Au fil des ans, il y prend vivement gout. Devenu danseur professionnel, il a prete ses services a de nombreux artistes et groupes musicaux de la place : Wyclef Jean, Carimi, Konpa kreyol, Roody Roodboy, pour ne citer que ceux-la. Il a egalement participe a de nombreux evenements nationaux et internationaux en Martinique, Guadeloupe, Canada et Etats-Unis, notamment.

Ayant immigre au Canada, il y a quelques annees, Dedley a poursuivi son reve de danseur. Attire par le cinema, le danseur nourrissait l’idee d’allier la danse au cinema. C’est ainsi qu’il va monter <>, une plateforme en ligne consacree a la danse et au cinema. Les premiers episodes de la serie <> allaient voir le jour. Selon Dedley, cette serie rythmant danse et cinema va recolter un nombre incroyable de vues sur les reseaux sociaux. Un succes inattendu. Depuis, une autre aventure commence. Autant que la danse, nous dit l’acteur, le cinema lui permet, a travers des acteurs qu’il met en vedette, de s’exprimer, de vivre son reve et de gagner dignement sa vie.

<>, poursuit le responsable de Dedley 007.