Delimart et Autoplaza informent avoir versé plus de 640 millions de gourdes à l’ONA sur des prêts de l’ordre de plus d’un milliard de gourdes.

Les directions de Delimart et de Autoplaza, deux entreprises appartenant à l’homme d’affaires Réginald Boulos ont informé qu’elles ont versé en remboursement des prêts contractés au niveau de l’office national d’assurance vieillesse (ONA) un montant dépassant les 640 millions de gourdes jusqu’au 15 mars 2023.

« Dans le cadre du contrat de placement en date du 29 septembre 2016 avec l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), AUTOPLAZA S.A. certifie avoir déjà versé, au 15 mars 2023, la somme totale de Trois Cent Soixante Quatorze Millions Neuf Cent Trente Quatre Mille Six Cent Neuf Gourdes et 81/100 (HTG 374,934,609.81) », précise une première attestation.

La deuxième attestation précise que : « Dans le cadre du contrat de placement signé en avril 2017 avec l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA), la DELIMART S.A. certifie avoir déjà versé, au 15 mars 2023, la somme totale de Deux Cent Soixante Neuf Millions Huit Cent Cinquante et Un Mille deux Cent Trente et Une et 09/100 gourdes (HTG 269,851,231.09). »

Les deux entreprises ont fourni un ensemble de détails sur les versements au principal, versement sur intérêts et les paiements des quotes-parts. Elles ont ajouté que ces versements ont toujours été réalisés dans les délais et conditions prévus.

La Autoplaza a lancé une petite flèche en direction de l’Etat en affirmant qu’entre juin 2017 et janvier 2020, elle a versé en quote-part un total de ´ 574,360.91, dollars Us soit une moyenne d’environ USD 18,000 par mois sans compter les intérêts. Mais, en février 2020, pour des raisons demeurées jusqu’ici incompréhensibles très certainement liées aux forces et pressions politiques, ajoute-t-elle, les termes du contrat ont été amendés aux fins d’augmenter le taux d’intérêt tout en renonçant à la quote-part entendue sur les ventes de véhicules.

