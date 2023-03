Delphine GARDERE prend la tête du Conseil d’Administration de la Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie

​

Delphine GARDERE, PDG de la société du Rhum Barbancourt prend la tête du Conseil d’Administration de la Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie.

Lors d’une assemblée générale ordinaire, tenue le Mercredi 29 mars 2023, un nouveau Conseil d’Administration pour la période allant de 2023 à 2025 a été élu à la tête de la Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie (CFHCI).

Delphine GARDERE de la Société du Rhum Barbancourt S.A. occupe le poste de présidente, Vincent ROSSIGNEUX (Aquaïty) et Emmanuel Grégory MORISSETTE (EGM Strategy & Management) sont les deux vice-présidents. Vanessa ABDEL-RAZAK (Cabinet Abdel-Razak & Associés) et Paul-Edouard TERNIER (BIT & Associés) sont respectivement Secrétaire Générale et Trésorier.

Réginald DE DELVA (Sogebank), Keren Marcellus (Albatros Logistics & Trade), Tania Cidélise MEDINA (Lunetterie Ophtalmologique Spécialisée), Alice NKUNZIMANA (Papyrus S.A.), Carel PEDRE (Chokarella), David REEKMANS (TVB Port-au-Prince Terminal S.A.) sont membres de ce conseil.

Selon la nouvelle présidente, les élections qui ont abouti à la mise en place du nouveau Conseil d’administration reflètent la diversité de la société haïtienne. Cette nouvelle équipe rend hommage au précédent et à la qualité de son travail dans des circonstances difficiles pour la chambre et le pays.

Ces élections ont été également marquées par l’arrivée de près d’une centaine de nouveaux membres diversifiés dans leur secteur d’activité. Tous les acteurs économiques de la coopération économique France-Haïti sont désormais réunis.

Elle ajoute que c’est un nouveau départ pour une chambre plus que jamais au service de ses membres et soucieuse de promouvoir un climat des affaires responsable, civique et orienté vers le développement économique et social d’Haïti.

A la suite de la publication des résultats des élections des membres du nouveau Conseil d’Administration de la Chambre Franco-Haïtienne de Commerce et d’Industrie ce jeudi 30 mars, l’ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Mauriès, a félicité les nouveaux élus sur son compte twitter.

“Renouvellement de l’équipe de direction de la @cfhci . Félicitations à la nouvelle équipe, diversifiée et paritaire. @ambafranceht a hâte de coopérer avec la #ChambreFranco au service de la promotion des liens économiques et commerciaux entre la France et Haïti” a indiqué le diplomate français.

