Demande de passeport : Le bureau de l’immigration aux Gona?ves d?bord?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au bureau de l’Immigration ce vendredi matin aux Gona?ves, un probl?me de signal emp?che la r?ception et le traitement des dossiers. De quoi mettre en col?re des citoyens et citoyennes, qui ne se laissent pas d?courag?s pour autant.

Il est 11h am le vendredi 13 janvier, dans les locaux de la Direction g?n?rale des imp?ts (DGI), o? est abrit? le bureau de l’immigration r?gional dans la cit? de l’ind?pendance. ? l’entr?e dans la grande salle d’attente, une chaleur infernale vous frappe ; des visages fatigu?s, d?courag?s et en col?re vous accueillent. Parmi eux des femmes enceintes, des personnes souffrantes, jeunes et vieux qui attendent sans savoir quand leurs dossiers seront trait?s pendant que les d?marcheurs font le va-et-le vient dans les diff?rentes sections du bureau. Agents de s?curit?, membres du personnel de service, tout le monde est furieux.

