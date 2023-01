Demande de passeport: nouvelle semaine d’affluence au service de l’immigration et ? la DGI aux Cayes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ce ne sont plus les banques commerciales ni les stations-services qui attirent la foule dans le centre-ville des Cayes ces derniers jours. Depuis l’annonce du programme <>, des gens affluent au bureau de la Direction g?n?rale des imp?ts (DGI) et ? celui de l’Immigration et de l’Emigration dans l’objectif d’obtenir leur passeport afin de b?n?ficier du programme.

Pour faire imprimer une matricule fiscale ou acheter un droit de passeport, certains membres de la population prennent place de tr?s t?t devant la DGI. Toutefois, tous n’ont pas cette possibilit?. C’est le cas de Fr?d?rick. Ce jeune homme, dans la vingtaine, tente sans succ?s d’acheter un droit de passeport. <>, a-t-il dit.

Au bureau de l’Immigration, la foule est encore plus dense. On y voit m?me une femme enceinte et une ?coli?re en uniforme. Facilit?es par l’agent de s?curit?, elles ?vitent la bousculade ? l’entr?e et grossissent les rangs. La col?re et l’empressement sont bien visibles au milieu de ces citoyens impatients de se faire servir. <>, a murmur? une demoiselle munie d’une enveloppe. <>, a dit un jeune homme. Il est ? son quatri?me jour de p?lerinage.Il est originaire de la section communale de Fonfr?de. Chaque matin, il se l?ve de tr?s t?t dans l’espoir de remplir les formalit?s pour l’obtention de son passeport.

<>, a d?clar? Jhonny Laguerre, directeur du bureau de l’Immigration et de l’?migration dans le Sud. Selon lui, il n’y a pas de probl?me de signal au bureau comme les gens aiment le pr?tendre. Toutefois l’affluence constat?e depuis lundi dernier les poussent ? utiliser plus de moyens. Le directeur d?plore que les citoyens ont attendu que ce soit un ?v?nement qui les poussent ? venir produire leur demande de passeport alors que <>.

Jhonny Laguerre a soutenu que ce sont les contribuables qui cr?ent le ph?nom?ne de “raquetteurs” en cherchant ? obtenir le service plus rapidement. <>, a fait savoir le directeur Sud de l’Immigration.

Par ailleurs, certains disent <>. Philippe Julien, encourage les compatriotes de la diaspora ? tendre la main ? leur famille.

Mond?sir Corneille qui n’est pas du m?me avis pense que les Am?ricains devraient prioritairement aider le pays ? r?soudre le probl?me li? ? l’ins?curit? et le kidnapping au lieu de provoquer une fuite de cerveaux.