Déploiement imminent des troupes salvadoriennes en Haïti dans le cadre de la MMAS 

États-Unis : au Capitole, Louino Robillard et Dr. Cassandra Jean François plaident pour un renforcement des communautés

Les détails concernant le nombre de troupes déployées et la durée de leur mission n’ont pas encore été précisés. Cette collaboration entre Haïti et El Salvador témoigne d’un engagement collectif face aux défis sécuritaires du pays.

Le climat d’insécurité croissant en Haïti a suscité des préoccupations tant au niveau national qu’international, rendant cette coopération internationale d’autant plus nécessaire. Le déploiement de ces troupes pourrait offrir un répit aux citoyens haïtiens, qui subissent les conséquences de la violence et de l’instabilité.

Sur instructions du Président salvadorien Nayib Bukele, cet accord marque une étape clé dans la lutte contre la violence armée qui ravage Haïti. Les troupes salvadoriennes, reconnues pour leur expertise dans l’éradication des gangs criminels, sont attendues pour renforcer les capacités de sécurité locales et apporter un soutien concret aux forces de l’ordre haïtiennes.

Cette initiative fait suite à la signature de l’« Accord sur la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti » par l’Ambassadrice Wendy Jeannette Acevedo Castillo, Représentante permanente de la République d’El Salvador auprès de l’OEA, et l’Ambassadeur Gandy Thomas, Représentant a.i. d’Haïti à l’ OEA .

