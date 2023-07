Dernier de la MLS avec 18 points, l’Inter Miami a présenté Messi devant près de 20 000 fans

​

​

Lionel Messi a été présenté officiellement devant plus de 20 000 supporters de l’Inter de Miami.

Après le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en Europe, Lionel Messi pose désormais sa valise sur le continent nord-américain où il s’apprête à démarrer une nouvelle aventure avec le club de l’Inter Miami. Le dimanche 16 juin 2023, le récent champion du monde argentin a été présenté officiellement devant 20 000 supporters sous des pluies torrentielles floridiennes. Le joueur va débuter dans environ une semaine son rêve américain où il aura pour mission de faire bonne impression avec son nouveau club qui est actuellement dernier de sa conférence et de la MLS avec 18 points et reste sur six matchs sans victoire.

“Je suis très excité à l’idée de commencer cette nouvelle étape dans ma carrière avec l’Inter Miami et aux États-Unis. C’est une fantastique opportunité, et ensemble nous allons continuer de construire ce beau projet. L’idée est de travailler ensemble pour atteindre les objectifs que nous avons fixé, et je suis impatient de débuter ici, dans ma nouvelle maison”, a déclaré le footballeur argentin qui a été accueilli au stade avec lumières éteintes et feux d’artifices.

Lors de cette présentation, Don Garber, le commissionnaire de la MLS, avait fait le déplacement pour assister à cette belle cérémonie. “Nous sommes plus que ravis que le meilleur joueur du monde ait choisi l’Inter Miami et la Major League Soccer. Il n’y a aucun doute sur le fait que Lionel montrera au monde que la MLS peut être une ligue de choix pour les meilleurs joueurs. Nous sommes impatients de voir ces débuts dans nos Coupes de Ligue d’ici la fin du mois”, a-t-il déclaré pour saluer l’arrivée du prodige argentin.

Après l’officialisation et la présentation du footballeur, il peut débuter sous ses nouvelles couleurs la semaine prochaine contre Cruz Azul, une équipe mexicaine, dans le cadre d’un nouveau tournoi entre la MLS et la Liga MX.

En savoir plus:

Deux journées scientifiques prévues à la faculté de médecine de l’Université Yahvé Nissi