Des acteurs du syst?me ?ducatif discutent de la transformation de l’?ducation ha?tienne

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a organis?, du mercredi 3 au vendredi 5 ao?t, ? P?tion-Ville, le forum national sur la transformation de l’?ducation ha?tienne. Ce forum a permis de faire l’?tat des lieux du syst?me ?ducatif ha?tien en pr?lude au Sommet sur la transformation de l’?ducation qui sera organis? par l’UNESCO ? New York au mois de septembre.

Des acteurs venus d’horizons divers ont assist? ? ce forum national sur la transformation de l’?ducation ha?tienne. Des repr?sentants des agences onusiennes y ont pris part ?galement. Plusieurs points ont ?t? d?battus lors de ce forum de trois jours qui avait pour objectif notamment de faire l’?tat des lieux de l’environnement scolaire dans le pays, d’?changer sur l’inclusion en milieu scolaire avec un focus sur les personnes en situation de handicap et les PPVIH et identifier les acquis, les progr?s ? consolider et les d?fis.

S’agissant des d?fis, les cinq groupes th?matiques ont dress? un ensemble de probl?mes qui affaiblissent le syst?me de l’?ducation nationale.

Un participant a fait remarquer qu’on ne peut pas transformer un syst?me ?ducatif contr?l? par le secteur priv? ? 80%, plaidant pour une plus grande offre publique dans le syst?me.

Beauvil ?mile de la Ligue nationale des enseignants ha?tiens a en premier lieu critiqu? l’absence de politique ?ducative nationale dans le pays avant de poser le probl?me de langue qui augmente le taux d’?checs aux examens officiels.

Pour M. Tardieu ces 95% d’?checs dans le syst?me ont produit le niveau actuel de notre soci?t? avec les gangs arm?s qui r?gnent en ma?tres. Selon lui, il faut r?fl?chir sur quel type d’?ducation on veut avoir. Il plaide par ailleurs pour la formation acc?l?r?e et continue de 50 000 enseignants dans le syst?me.

Quid des enfants des rues abandonn?s par les autorit?s ?tatiques ? Mme Jean-Baptiste appelle ? fermer la vanne et mettre des m?canismes en place pour ?duquer ces derniers.

L’Office national de partenariat en ?ducation (ONAPE) joue un grand r?le dans la tenue de ce forum r?alis? en pr?sence de bailleurs de fonds, du directeur g?n?ral du FNE, Jean Ronald Joseph, de la coordonnatrice du Programme national de cantine scolaire (PNCS), de membres de la soci?t? civile.

Charg? de repr?senter, Bruno Maes, repr?sentant de l’UNICEF en Ha?ti, Brice Saintil salue la tenue de ce forum. ? ses yeux, la pr?sence des acteurs traduit tout l’int?r?t qu’ils portent sur la question de l’?ducation, voire l’avenir du pays. <>, soutient M. Saintil, soulignant que ces r?flexions sont engag?es ? un tournant d?cisif du pays marqu? par les impacts de la Covid-19 qui a entra?n? la fermeture prolong?e de l’ensemble des ?coles au niveau national, la violence arm?e ayant affect? les ?coles situ?es dans les quartiers sensibles de Port-au-Prince et ses environs et le kidnapping qui affecte toutes les couches de la soci?t?.

<>, avance M. Saintil de l’UNICEF. Il renouvele l’engagement de l’UNICEF ? continuer ? fournir son appui au minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, pour permettre aux enfants, en particulier aux filles issues des familles les plus vuln?rables, d’avoir acc?s ? une ?ducation de qualit? qui leur permettra de d?velopper leur plein potentiel.

De son c?t?, la repr?sentante de l’UNESCO en Ha?ti se r?jouit de ce forum national. Tatiana Villegas-Zamora informe que transformer l’?ducation n?cessite une augmentation significative des investissements dans une ?ducation de qualit?, une base solide dans le d?veloppement et l’?ducation complets de la petite enfance, et doit ?tre ?tay?e par un engagement politique fort, une planification solide et une solide base de donn?es factuelles.

La repr?sentante de l’UNESCO dit regretter que des millions de personnes n’aient toujours pas les comp?tences de base en mati?re d’alphab?tisation, dont les deux tiers sont des femmes.

<>, plaide plus loin la repr?sentante de l’UNESCO qui parle d’une ?ducation en crise.

Le ministre de l’?ducation nationale, Nesmy Manigat, encourage ce genre de consultation qui, fait-elle savoir, est un exercice qui devrait ?tre fait chaque jour.

<>, reconna?t le ministre Manigat.

Le ministre ?voque le financement du secteur de l’?ducation qui est un poids lourd pour la famille ha?tienne. <>, indique le ministre Manigat pour qui on ne peut pas transformer l’?ducation si on n’accro?t pas les d?penses publiques de l’?ducation.

<>, invite le titulaire du MENFP.