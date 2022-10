Des agents sp?cialis?s de la PNH form?s par la France pour combattre la criminalit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La formation tactique de ces agents sp?cialis?s de la police se r?alise ? un moment o? les gangs tuent et kidnappent des membres de la population, volent, violent et ?largissent leur territoire.

D’apr?s l’ambassadeur de la France en Ha?ti, la DCPJ et son pays sont li?s par une coop?ration ancienne. Ce stage et la remise d’?quipements en sont le t?moignage renouvel?, a-t-il soutenu au passage.

Le diplomate fran?ais en Ha?ti, Fabrice Mauri?s, en a profit? pour renouveler l’engagement de la France afin d’aider l’institution polici?re ha?tienne ? ?tre plus efficace dans la lutte contre le banditisme. Un don de mat?riel informatique a ?t? fait au Bureau des affaires financi?res et ?conomiques (BAFE), entit? de la DCPJ.

<>, a reconnu le directeur de la PNH. <>, a l?ch? Frantz Elb?, lui qui dit miser sur le renforcement des capacit?s op?rationnelles de la police par la formation continue et sp?cialis?e et par l’approvisionnement en ?quipements appropri?s et ad?quats pour combattre la criminalit?.

? l’initiative de l’ambassade de la France, des agents de plusieurs unit?s sp?cialis?es de la Police nationale d’Ha?ti (BLTS, SWAT, BRI) viennent de prendre part ? un stage de formation anim? par une unit? d’?lite de la Police nationale fran?aise nomm?e <>, sur les techniques d’intervention dans les zones difficiles et contr?l?es par les gangs, dans la lutte contre le crime organis?, le banditisme et le terrorisme.

