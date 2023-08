Des anciens premiers ministres d’Haïti appellent à l’unité nationale pour résoudre la crise actuelle

​

​

Haïti : le Forum d’Anciens Premiers ministres (FAPM) appelle à l’unité nationale pour surmonter la crise actuelle.

Plusieurs anciens chefs de gouvernement haïtiens, réunis au sein du Forum d’Anciens Premiers ministres (FAPM), ont lancé le mercredi 9 août, à travers un communiqué de presse, un appel patriotique à l’unité nationale pour résoudre la crise multidimensionnelle à laquelle fait face le pays.

Ces personnalités se disent profondément troublées par la détérioration continue de la situation générale du pays et galvanisés par l’idée qu’un sursaut patriotique est indispensable pour relever les défis qui accablent le peuple haïtien au quotidien.

“A cette étape cruciale pour la survie du pays, nous appelons à l’unité nationale et à la mise à l’écart de nos différends, car Haïti a toujours pu faire face à l’adversité par l’unité de ses filles et de ses fils”, peut-on lire dans ce communiqué portant les signatures de Laurent Lamothe, Joseph Jouthe, Jean Max Bellerive, Evans Paul, Jean Henry Ceant et Jack Guy Lafontant.

Ces anciens premiers ministres proposent d’engager le débat pour mettre en œuvre un plan de développement économique solide, fondé sur la transparence, la responsabilité et l’innovation dans un environnement sécurisé. “Nous souhaitons analyser en profondeur les défis au développement, systémiques ou conjoncturels qui affligent notre pays et formuler des propositions concrètes pour y remédier”, expliquent-ils.

Soulignant que l’entière responsabilité de la situation actuelle du pays ne saurait incomber exclusivement aux acteursétatiques ou non étatiques présents, ces anciens premiers ministres soutiennent que la participation de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, tant à l’intérieur du pays que dans la diaspora est essentielle pour façonner l’avenir politique, économique et social du pays.

En savoir plus:

