Des armes et munitions saisies à Belladères, deux individus interpellés

Des armes et munitions saisies à Belladères, dans le Centre, deux individus interpellés.

La police nationale a informé que dans le cadre d’une opération menée à Belladère par des agents de la BRI/DCPJ supportée par une équipe du SWAT TEAM, dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 juillet, plusieurs armes automatiques et autres objets ont été saisis. La police a aussi procédé à l’arrestation de Paniague Nevelt et Jules Oslet.

Cette opération réalisée dans le cadre de la lutte contre le trafic d’armes et de munitions à la frontière de Belladères s’est soldée par la saisie d’un UZI de série UP09698 et de deux chargeurs; d’un fusil d’assaut AR15 de série MTS 08609 et de deux chargeurs, d’un fusil automatique Valero de série 027953 et d’un chargeur, de 37 cartouches de calibre 5.56mm, de quatre cartouches de calibre 12mm et de 10 cartouches de calibre 9mm.

Aussi un montant de trois cent vingt sept (327) dollars US a également été saisi, quatre téléphones portables ainsi qu’un véhicule Toyota 4Runner de couleur noire immatriculé FF-02281 ont été confisqués.

Selon une note de la PNH l’un des suspects potentiels, Mackenson Tenvil alias Macken, a eut le temps de prendre la fuite lors de l’opération, il a été interpellé quelques heures après, dans un centre hospitalier en République Dominicaine pour être transféré à Port au Prince.

