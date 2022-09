Des associations patronales <> du ministre G?n?us ? l’ONU

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les associations patronales signataires de la pr?sente ont ?t? sid?r?es en prenant connaissance du message officiel port? par le ministre des Affaires ?trang?res Ha?tien, Mr. G?n?us, devant le Conseil de S?curit? de l’Organisation des Nations Unies, ce lundi 26 septembre 2022.

Le ministre des Affaires ?trang?res a dit hier – nous citons: <> – fin de citation.

Les conseils d’administration de l’ADIH (Association des Industries d’Ha?ti), la AmCham (Chambre Am?ricaine de Commerce en Ha?ti), l’ATH (Association Touristique d’Ha?ti), la CCIH (Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ha?ti), et la CCIHC (Chambre de Commerce et d’Industrie Haitiano-Canadienne) ont donc ?t? profond?ment surpris par ces propos irresponsables tenus par le ministre G?n?us devant le conseil de s?curit? de l’ONU, car ils ne refl?tent en aucun cas la r?alit? de la situation actuelle dans le pays.

En effet, les associations patronales signataires supposent que le Premier ministre est bien inform? des troubles socio-politiques qui r?gnent ? travers le pays depuis le lundi 12 septembre dernier. Ces troubles ont syst?matiquement paralys? tous les secteurs d’activit?s sur l’ensemble du territoire, causant la fermeture des entreprises, des ?coles, et m?me des bureaux ?tatiques. Les sc?nes de pillages et d’incendies de stations d’essences, d’entreprises priv?es, de r?sidences priv?es, de sites d’organisations internationales, et m?me d’institutions de l’?tat, le blocage d’un grand nombre de rues par des <> emp?chant toute circulation de biens et de personnes, le blocage effectif par les chefs de gang des terminaux ? essence pour emp?cher la libre distribution de ces produits strat?giques, les mouvements violents de groupes de la population pour maintenir ce climat, et les mouvements de manifestations populaires sont des faits qui d?crivent la r?alit? de la vie ha?tienne actuelle.

Il est un fait que la PNH, malgr? ses moyens limit?s, a tent? par des actions ponctuelles de r?tablir l’ordre, cependant il est ?galement un fait qu’en aucun cas, nous ne pouvons parler aujourd’hui d’une <> lorsque les activit?s demeurent paralys?es, lorsque le pays est en gr?ve, lorsqu’il est impossible de s’approvisionner en carburant sur toute l’?tendue du territoire, lorsque plusieurs h?pitaux ferment leurs portes, lorsque des kidnappings et viols sont des faits courants, lorsque l’acc?s aux d?partements du Grand Sud et du Grand Nord est impossible, lorsque des milliers d’Ha?tiens demeurent d?plac?s de leurs r?sidences par les gangs arm?s, lorsque les ha?tiens survivent dans la peur.

Nous ne pouvons qu’imaginer que le ministre des Affaires ?trang?res, ?tant peut-?tre ?tranger aux affaires locales, a d? ?tre mal inform? en affirmant au Conseil de S?curit? de l’ONU que <>.

Cependant, vu les cons?quences d’une telle d?claration, les associations patronales estiment qu’il est du devoir du gouvernement de rem?dier rapidement ? cet impair diplomatique, en offrant un nouveau message officiel v?ridique au conseil de s?curit? de l’ONU, pour l’informer de la r?alit? sur le territoire.

Nous esp?rons, Monsieur le Premier Ministre, que vous comprendrez le bien fond? de notre d?marche, et saurez prendre les actions appropri?es pour r?tablir la v?rit?, la cr?dibilit? et l’image du Gouvernement Ha?tien.

Nous vous prions d’agr?er, Monsieur le Premier Ministre, nos salutations patriotiques.

CC : Secr?taire G?n?ral de l’Organisation des Nations Unis (ONU)

Laurent Saint-Cyr

Pr?sident

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haiti (CCIH)

Wilhelm Lemke

Pr?sident

Association des Industries d’Haiti (ADIH)

Jean-Philippe Boisson

Pr?sident

Chambre de Commerce Am?ricaine en Haiti (AmCham Haiti)

Raina Forbin

Pr?sident

Association Touristique d’Haiti (ATH))

Michelle Mourra

Pr?sident

Chambre de Commerce et d’Industrie Canado-Haitienne (CCIHC)