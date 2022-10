The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publié le 2022-10-13

Le terminal p?trolier de Varreux a subi l’irruption d’hommes lourdement arm?s qui ont ma?tris? les agents de s?curit? et aurait vol? du carburant, jeudi 12 octobre 2022. <>, peut-on lire dans ce tweet ce 13 octobre, un mois et un jour depuis que ce terminal est contr?l? par le G-9, un regroupement de gangs. Plusieurs op?rations de la PNH et des FADH, pour reprendre le contr?le du terminal, ont ?chou? ces deux derni?res semaines.

