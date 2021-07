Quelques centaines de personnes du président Jovenel Moïse ont marché pacifiquement jeudi 22 juillet au Cap-Haïtien. Organisée par la mairie de la ville et la délégation départementale, cette initiative vise à exiger justice pour le président assassiné chez lui le 7 juillet dernier. La marche a démarré à 11h10 a.m. devant les locaux de la mairie pour terminer sa course plus de deux heures plus tard à Vertières.

La plupart des participants portaient des t-shirts bla…