Des ?coles rouvrent leurs portes ? J?r?mie apr?s des mois de crise

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ferm?es ? cause de la crise de carburant et des crises politiques, des ?coles ? J?r?mie ont accueilli leurs ?l?ves ce mardi 15 septembre. Pour l’instant, les ?l?ves ne portent pas d’uniforme. L’Institution Saint-Jean Evang?liste, Beraca, Coll?ge Jean Wesley, Lyc?e Saint-Luc et l’Institution des Sciences appliqu?es (ISA) sont les ?coles qui ont recommenc? ? fonctionner”, s’est r?joui le directeur d?partemental, Marcel Jeanty, contact? par le journal, en pr?cisant que seulement quelques classes des trois derni?res institutions cit?es ont pu fonctionner.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.