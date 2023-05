Des compatriotes protestent à New-York contre le trafic illégal d’armes vers Haïti à l’occasion de la fête du drapeau

​

220ème anniversaire du Bicolore : des ressortissants haïtiens protestent à New York contre la politique des États-Unis en matière de sécurité à l’égard d’Haïti.

À l’occasion de la célébration du 220ème anniversaire du bicolore ce 18 mai, des membres de la diaspora haïtienne ont protesté dans les rues de New York pour dénoncer la crise sécuritaire qui prévaut en Haïti et la politique des États-Unis à l’égard d’Haïti en matière de sécurité.

Appuyée par des compatriotes en provenance de New Jersey, Floride, entre autres, une coalition d’une douzaine d’organisations professionnelles et communautaires de l’État de New York a gagné les rues à l’occasion de la fête du drapeau haïtien. Ces compatriotes ont voulu dénoncé la situation chaotique à laquelle fait face leur pays d’origine. Une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent met la population haïtienne à genoux. Plus de 1 400 Haïtiens sont morts cette année dans des conflits liés aux gangs, selon les données disponibles.

Les protestataires entendaient également dénoncer la politique laxiste des États-Unis à l’égard d’Haïti en matière de sécurité. Munis de pancartes, ces compatriotes réclament l’arrêt du trafic d’armes vers Haïti affirmant que les États-Unis violent leur propre embargo en matière de vente d’armes vers Haïti. Ils ont fait remarquer que les Haïtiens fuient leur pays à cause des armes fabriquées aux États-Unis.

Une étude publiée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) le 3 mars 2023 soutient que la crise sécuritaire en Haïti s’est aggravée par la hausse du trafic d’armes que connaît le pays ces dernières années et que la plupart des armes à feu et munitions proviennent des États-Unis. Ces armes, selon l’ONUDC, sont souvent achetées par des hommes de paille dans les États américains ayant de règlementations souples sur les armes à feu.

Les organisateurs de cette marche souhaitent également qu’Haïti soit autorisé à former sa propre armée, évoquant le peu d’intérêt que manifestent les États-Unis et le Canada aux appels à l’aide des Haïtiens, selon Miami Herald. Depuis octobre 2022, la demande formulée aux Nations-Unies par le gouvernement en place concernant une force multinationale spécialisée reste sans réponse.

Au Canada, des compatriotes avait entrepris une initiative similaire le 7 mai dernier. Plusieurs dizaines d’entre eux s’étaient rassemblés ce jour-là devant les bureaux du député premier ministre Justin Trudeau, sur le boulevard Crémazie Est, à Montréal, pour réclamer un meilleur traitement vis-à-vis d’Haïti, bouleversé par une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent.

